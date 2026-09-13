¡Sorpresa en controles migratorios! 17 extranjeros serán expulsados tras operativos en Medellín

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Resumen: Durante varios operativos de control migratorio en Medellín e Itagüí, las autoridades identificaron a 17 extranjeros que serán expulsados de Colombia por situaciones relacionadas con antecedentes y anotaciones. Además, fueron detectados dos ciudadanos requeridos mediante circulares azules de Interpol y siete viajeros fueron inadmitidos en el Aeropuerto Internacional José María Córdova.

Una serie de procedimientos de control migratorio adelantados en diferentes puntos de Antioquia dejó como resultado 17 ciudadanos extranjeros con orden de expulsión de Colombia, además de dos personas detectadas por requerimientos internacionales y siete viajeros a quienes se les negó el ingreso al país.

Las jornadas fueron realizadas por Migración Colombia, la Alcaldía de Medellín, la Policía Nacional y el Ejército, con intervenciones en sectores de Medellín, Itagüí, la Terminal de Transportes y el Aeropuerto Internacional José María Córdova.

En Medellín, los funcionarios identificaron a los 17 extranjeros que serán expulsados. Según la información entregada por Migración Colombia, estas personas registraban anotaciones y antecedentes relacionados con hurto, consumo de drogas, porte de armas blancas y riñas.

Los procedimientos se llevaron a cabo principalmente en el barrio Antioquia y el Parque Lleras. Tras las verificaciones, las autoridades determinaron que los casos encontrados se encontraban dentro de las causales de expulsión contempladas por la normativa colombiana.

Dos casos fueron detectados por circulares de Interpol

En la Terminal de Transportes de Medellín, uno de los controles permitió identificar a un ciudadano extranjero que tenía una circular azul de Interpol por delitos relacionados con tráfico, fabricación y porte de estupefacientes, además de concierto para delinquir agravado.

Luego de las verificaciones, esta persona fue puesta a disposición de la Dijín.

Un segundo caso se presentó en la sede de Migración Colombia ubicada en Belén. Un extranjero llegó al lugar para realizar un trámite y, durante la revisión correspondiente, se estableció que era requerido por Panamá, también mediante una circular azul de Interpol.

En este caso, el requerimiento estaba relacionado con el delito de estafa, por lo que el ciudadano fue entregado a las autoridades competentes.

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Itagüí también hizo parte de los procedimientos

Durante las jornadas realizadas en Itagüí, las autoridades encontraron a dos extranjeros con órdenes de captura. Allí también fueron identificados otros dos ciudadanos que tenían antecedentes y situaciones consideradas causales para ordenar su expulsión.

El director general de Migración Colombia, José Luis Castañeda, señaló que las verificaciones hacen parte de las labores que la entidad desarrolla fuera de los aeropuertos y destacó la coordinación con las autoridades locales y la Fuerza Pública.

“La labor de Migración Colombia no se limita a los aeropuertos. Estamos presentes en todo el departamento realizando verificaciones migratorias que están dando resultados contundentes. El trabajo coordinado con las autoridades locales y la Fuerza Pública nos permite identificar a quienes incumplen las normas y tomar las medidas correspondientes”, afirmó.

Siete extranjeros fueron inadmitidos en el aeropuerto

Otro de los resultados se presentó en el Aeropuerto Internacional José María Córdova, donde siete ciudadanos extranjeros fueron inadmitidos después de las entrevistas realizadas por los funcionarios de Migración.

De acuerdo con la entidad, durante estas entrevistas se estableció que el propósito de viaje de estas personas estaría relacionado con turismo con fines de explotación sexual. Incluso, uno de los viajeros habría manifestado que pretendía venir a Colombia en busca de mujeres.

Los procedimientos dejaron así diferentes actuaciones por parte de las autoridades, entre ellas 17 órdenes de expulsión, dos casos relacionados con circulares azules de Interpol, ciudadanos detectados con órdenes de captura y siete inadmisiones en el aeropuerto, a partir de las situaciones encontradas durante las verificaciones.