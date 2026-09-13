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Resumen: Durante la madrugada de este domingo 13 de septiembre, un joven murió en un accidente de tránsito ocurrido en el sector de La Aurora, en Robledo, Medellín. El motociclista chocó contra un camión que, según el reporte ciudadano, se encontraba estacionado en la vía. Personas que estaban en el lugar intentaron auxiliarlo, pero posteriormente se confirmó su fallecimiento. Las autoridades investigan las circunstancias del siniestro.

¡Impactante accidente! Joven murió tras chocar en su moto contra un camión en Robledo

Un accidente de tránsito ocurrido durante la madrugada de este domingo 13 de septiembre dejó un joven muerto en el sector de La Aurora, en la comuna de Robledo, Medellín.

La víctima se movilizaba en una motocicleta cuando se presentó el choque contra un camión que, según el reporte ciudadano conocido sobre el caso, permanecía estacionado en la vía. Hasta el momento, las circunstancias que llevaron a la colisión no han sido establecidas.

El motociclista quedó tendido en la vía

Tras el impacto, el joven quedó sobre el pavimento. Personas que se encontraban en el sector acudieron para intentar auxiliarlo mientras se esperaba la atención correspondiente.

Sin embargo, pese a los esfuerzos de quienes llegaron al lugar, posteriormente se confirmó que el motociclista había fallecido como consecuencia del accidente.

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El hecho generó una escena de especial dolor cuando familiares de la víctima llegaron al sitio. De acuerdo con el reporte recibido, su madre acudió al lugar y se encontró con la noticia de la muerte de su hijo.

Autoridades investigan lo ocurrido

Por ahora, no se han establecido oficialmente las circunstancias en las que ocurrió el choque ni las posibles responsabilidades. Las autoridades adelantan las labores correspondientes para reconstruir lo sucedido y determinar qué ocurrió antes y durante el impacto.

La información disponible hasta el momento señala que el camión se encontraba estacionado y que la motocicleta terminó colisionando contra este, pero serán las autoridades encargadas de la investigación las que establezcan las condiciones exactas del siniestro.

El accidente ocurrió en una zona de Robledo durante las primeras horas del domingo y dejó como saldo la muerte del joven motociclista. Mientras avanzan las diligencias, el caso permanece bajo investigación para esclarecer completamente lo sucedido.