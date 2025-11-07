Resumen: En un operativo de la Policía y la Fiscalía, fueron hallados 60 kilos de marihuana enterrados en una bodega de reciclaje del barrio El Restrepo, en Bogotá. El hallazgo, logrado tras tres meses de investigación y el trabajo de caninos antinarcóticos, dejó dos capturados, entre ellos alias ‘El Negro’ o ‘Bola 8’, quien tiene antecedentes por varios delitos. Además, se incautaron municiones y un chaleco balístico; la droga, avaluada en 25 millones de pesos, era distribuida en discotecas del sur de la capital.

¡Sorpresa bajo tierra! Hallan 60 kilos de marihuana enterrados en una bodega de reciclaje en Bogotá

En una operación conjunta entre la Policía Metropolitana de Bogotá y la Fiscalía General de la Nación, las autoridades descubrieron 60 kilos de marihuana ocultos bajo tierra en una bodega de reciclaje del barrio El Restrepo, en la localidad de Antonio Nariño.

El hallazgo fue posible gracias al trabajo de los caninos antinarcóticos, quienes detectaron varios paquetes enterrados que, al ser verificados, contenían una sustancia vegetal con características similares a la marihuana. El cargamento, avaluado en 25 millones de pesos, estaba listo para ser distribuido en distintas discotecas del sector, según la investigación.

La operación se desarrolló en el marco de la estrategia “Bogotá Camina Segura”, tras tres meses de seguimiento e información de fuente humana que permitió ejecutar dos allanamientos simultáneos en las localidades de Antonio Nariño y Ciudad Bolívar. En los procedimientos también fueron incautados un chaleco balístico y munición calibre nueve milímetros.

Durante los operativos, la Policía capturó en flagrancia a dos personas, entre ellas un hombre conocido con los alias de ‘El Negro’ o ‘Bola 8’, quien cuenta con un amplio prontuario judicial por delitos como tráfico de estupefacientes, secuestro, acceso carnal violento, concierto para delinquir y extinción de dominio.

De acuerdo con las autoridades, los capturados utilizaban camiones de reciclaje para mover la droga por diferentes zonas del sur de la ciudad, intentando pasar desapercibidos ante los controles policiales.

Los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación y deberán responder por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego. Un juez de la República impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a uno de ellos.

Las autoridades destacaron que, gracias a los operativos de control y las labores investigativas, en lo corrido de 2025 se han incautado más de 7,8 toneladas de marihuana en diferentes puntos de la capital, reduciendo la circulación de estupefacientes en las calles.

Finalmente, la Policía reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier actividad delictiva a través de la Línea de Emergencias 123, recordando que la colaboración ciudadana es fundamental en la lucha contra el crimen y el microtráfico en Bogotá.