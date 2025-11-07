Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

¡Bogotá amaneció en llamas! Fuerte incendio en el centro obligó una evacuación

Un incendio de gran magnitud sorprendió a los habitantes del centro de Bogotá en la madrugada de este viernes 7 de noviembre, cuando las llamas se apoderaron de una edificación ubicada en la calle Séptima con carrera Segunda, en pleno corazón de la capital.

Varias familias fueron evacuadas de forma preventiva por el riesgo de propagación del fuego, que alcanzó varios metros de altura.

De acuerdo con los reportes preliminares, al parecer la emergencia se habría originado por un cortocircuito dentro de una fábrica de muebles, donde una chispa habría desatado el incendio.

La situación obligó la rápida reacción de los Bomberos Oficiales de Bogotá, quienes desplegaron unidades de distintas estaciones para controlar la emergencia y evitar que el fuego se extendiera a otras viviendas cercanas.

En el lugar, además, fue atendido un adulto mayor que resultó afectado junto a su mascota por la densa nube de humo. Sin embargo no hubo lesiones mayores.

Aunque inicialmente se pensó que el incendio afectaba una vivienda habitada, las autoridades precisaron que se trataba de una fábrica de muebles. El Equipo de Investigación de Incendios ya trabaja en el sitio para determinar las causas exactas del hecho.

Por ahora, el sector permanece acordonado mientras se adelantan labores de enfriamiento y verificación estructural.

