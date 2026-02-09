¡Sorprendente! Saluden al líder, Inter de Bogotá comanda la Liga BetPlay

Inter de Bogotá lidera la Liga BetPlay tras vencer al DIM, superando a Pasto por goles en una tabla muy apretada. Foto: Internacional de Bogotá

Resumen: Tras disputarse la quinta fecha de la Liga BetPlay 2026, el Internacional de Bogotá (anteriormente conocido como La Equidad) se ha consolidado como el sorprendente líder del campeonato con 10 puntos, posición que ostenta gracias a su reciente victoria 2-1 ante el Independiente Medellín y a una mayor cantidad de goles anotados frente al Deportivo Pasto, que ocupa el segundo lugar con el mismo puntaje. El inicio de esta temporada ha estado marcado por el ascenso de equipos menos tradicionales en la parte alta, como Atlético Bucaramanga, Junior y Llaneros, quienes siguen de cerca a los líderes con 9 unidades. En contraste, mientras escuadras como el DIM y Boyacá Chicó se hunden en el fondo de la tabla, otros grandes como Atlético Nacional se mantienen a la expectativa con varios partidos pendientes por jugar.

El antiguo La Equidad, ahora Inter de Bogotá, sorprendentemente, es el nuevo líder de la Liga BetPlay, jugada la fecha 5 de la competencia.

Con la victoria 2-1 frente al DIM, los de la capital se quedaron con con el liderato, compartiendo en puntos con el Deportivo Pasto, la otra sorpresa de este inicio de competencia.

Pasto, que es segundo, tiene cero goles de diferencia lo mismo de Inter, sin embargo, los capitalinos han convertido 7 veces, mientras que los de Nariño lo han hecho en 5 oportunidades.

La tercera casilla la ocupa Atlético Bucaramanga con 9 puntos, los mismos de Junior que es cuarto y de Llaneros que es quinto, distanciándolos los goles de diferencia.

La sexta casilla es para el Deportes Tolima con 8 puntos, los mismos de Águilas Doradas que es séptimo.

Águilas, otra sorpresa, es el único del departamento de Antioquia que está metido en el grupo de los 8.

La tabla la cierra el Deportivo Cali con 7 puntos, misma cantidad de puntos que tienen América de Cali, Santa Fe, Once Caldas, Jaguares y Fortaleza.

Atlético Nacional está en el puesto 14, con 6 puntos, pero con la salvedad de que el verde paisa solo ha jugado dos partidos, a diferencia del resto que tienen 5.

El otro equipo de Antioquia, el DIM, con sus partidos completos, está ubicado en la casilla 17 con solo dos puntos, producto de 2 empates y 3 derrotas.

El último de la tabla de posiciones es Boyacá Chicó que solo suma un punto en la Liga BetPlay.

