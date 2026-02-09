Egan Bernal y Laura Rojas se consagraron campeones de los Nacionales de Ciclismo de Ruta 2026 tras cuatro jornadas en Cundinamarca. Foto: cortesía Revista Mundo Ciclístico / Créditos al autor / Imagen tomada de COC

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Los Campeonatos Nacionales de Ciclismo de Ruta 2026 finalizaron con éxito en Cundinamarca tras cuatro jornadas de intensa competencia, coronando a Egan Bernal y Laura Rojas como los grandes vencedores de las pruebas de fondo en la categoría élite. El certamen, que también consagró a Brandon Rivera y Diana Peñuela en las pruebas de contrarreloj individual, distribuyó un total de 12 títulos nacionales entre las categorías juvenil, sub-23 y élite, destacando el cierre triunfal de Bernal en su natal Zipaquirá y la consolidación de nuevas promesas como William Colorado y Luciana Osorio en el panorama del pedalismo colombiano.

Egan Bernal y Laura Rojas se consagran en unos históricos Nacionales de Ruta 2026

Los Campeonatos Nacionales de Ciclismo de Ruta 2026 concluyeron este domingo 8 de febrero en las carreteras de Cundinamarca, dejando un saldo de 12 nuevos campeones nacionales tras cuatro intensas jornadas de competición.

El certamen cerró con broche de oro en la prueba de fondo élite masculina, donde Egan Bernal demostró su vigencia al conquistar el título nacional tras un exigente recorrido de 209.9 kilómetros con inicio y meta en el Mirador de las Salinas de Zipaquirá.

Bernal selló su victoria con un tiempo de cinco horas, 25 minutos y seis segundos, lanzando un ataque decisivo en el tramo final que le permitió aventajar por siete segundos a Iván Ramiro Sosa, mientras que Juan Felipe Rodríguez completó el podio.

La actividad de gran fondo también coronó a Laura Daniela Rojas en la categoría élite femenina durante la jornada del sábado.

La ciclista huilense de 22 años se impuso en el trayecto entre Sopó y Guasca con un registro de tres horas, 27 minutos y 38 segundos, logrando superar a Camila Valbuena y a la experimentada Diana Peñuela.

En esa misma jornada, el risaraldense William Colorado se adjudicó la corona sub-23 masculina tras un certero ataque en los metros finales del recorrido de 124.5 kilómetros, superando en un emocionante cierre a Jaider Muñoz y Cristian Vélez.

El éxito de los campeonatos comenzó a gestarse desde el pasado jueves con las pruebas de contrarreloj individual (CRI).

Egan Bernal y Laura Rojas se consagran en unos históricos Nacionales de Ruta 2026

En la categoría élite, Brandon Rivera se vistió de oro en Zipaquirá al detener el cronómetro en 47 minutos y tres segundos sobre un trazado de 44 kilómetros, compartiendo honores con Daniel Felipe Martínez y Rodrigo Contreras.

Por su parte, Diana Peñuela ratificó su dominio en la especialidad femenina al registrar 32 minutos y 54 segundos, dejando la plata a Camila Valbuena y el bronce a Stefanía Sánchez.

En las categorías de formación para la CRI, destacaron los triunfos de Samara Bedoya y Jerónimo Calderón en sub-23, así como Estefanía Castillo y José Manuel Posada en la categoría juvenil.

Las pruebas de fondo para las categorías juveniles y sub-23 femenina tuvieron como escenario el Autódromo de Tocancipá el viernes.

Juan Esteban Sánchez y Salomé Vargas se alzaron con los títulos juveniles tras dominar sus respectivos circuitos, mientras que Luciana Osorio lideró el podio sub-23 femenino en una llegada masiva donde Diana Corrales y Yalecza Marín obtuvieron el mismo tiempo que la ganadora.

Con estos resultados, el ciclismo colombiano cierra una semana de alto nivel técnico que reafirma el talento de las nuevas promesas y la jerarquía de figuras internacionales como Bernal y Rivera en el panorama nacional.

Más noticias de Deporte