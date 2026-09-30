Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Miércoles: 0 - 2 0 - 2
Pico y Placa Medellín Miércoles: 0 - 2 0 - 2
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    ¡Golpe en Sonsón! Siete predios de una hacienda quedaron en la mira por bienes ligados al ‘Clan Herrera’

    Predios de la hacienda La Porcelana, en Sonsón, quedaron bajo medidas de extinción de dominio dentro de una investigación de la Fiscalía.

    Publicado por: Melissa Noreña

    ¡Golpe en Sonsón! Siete predios de una hacienda quedaron en la mira por bienes ligados al ‘Clan Herrera’
    Foto Fiscalía General de la Nación.
    ¡Golpe en Sonsón! Siete predios de una hacienda quedaron en la mira por bienes ligados al ‘Clan Herrera’

    Resumen: Siete predios de la hacienda La Porcelana, en Sonsón, fueron afectados con medidas cautelares de extinción de dominio por una investigación de la Fiscalía.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.
    Agrega Minuto30 como fuente preferida en Google Haz clic y recibe más noticias nuestras cuando consultes en Google. Agregar

    Siete predios que hacen parte de la hacienda La Porcelana, en Sonsón, Antioquia, quedaron bajo medidas cautelares de extinción de dominio durante un operativo de la Fiscalía General de la Nación contra bienes que estarían relacionados con el denominado ‘Clan Herrera’.

    Los terrenos intervenidos tienen una extensión conjunta de 1.083 hectáreas y hacen parte de un paquete de 42 activos identificados por las autoridades como presuntamente vinculados a una estructura de testaferros que habría operado al servicio de Hélmer Francisco, conocido como ‘Pacho Herrera’, fallecido integrante del Cartel de Cali.

    Las diligencias fueron adelantadas por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo del Ejército Nacional, en diferentes puntos del país, entre ellos Sonsón, además de Bogotá, Cali, Jamundí y Tuluá.

    Lea también: Vuelo de FlyDubai a Israel se desvía a Arabia Saudita por violento altercado entre pilotos en la cabina

    En el caso del municipio antioqueño, la medida se concentró en los siete predios que conforman La Porcelana. Sobre estos bienes fueron ordenadas medidas de embargo, secuestro, suspensión del poder dispositivo y toma de posesión, según informó la Fiscalía.

    En total, los 42 activos afectados tienen un valor preliminar superior a $44.900 millones de pesos. El conjunto incluye inmuebles, establecimientos comerciales y una sociedad.

    De acuerdo con el ente investigador, el rastreo de movimientos patrimoniales y operaciones financieras permitió identificar personas y empresas de distintos sectores que presuntamente habrían sido utilizadas durante varios años para ocultar, transformar y administrar los bienes investigados.

    Lea también: Vuelo de FlyDubai a Israel se desvía a Arabia Saudita por violento altercado entre pilotos en la cabina

    La Fiscalía señaló que entre las actividades económicas relacionadas aparecen los sectores inmobiliario, constructor, financiero, hotelero, aeronáutico, avícola, porcícola, cambiario y de juegos de suerte y azar.

    El proceso continuará en manos de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, que deberá determinar la situación jurídica definitiva de los activos.

    Más noticias de Antioquia

    Sigue a Minuto30 en Google Recibe más noticias nuestras en Google Discover. Seguir

    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Coctel MAKUNA SOUR

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.