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Resumen: Siete predios de la hacienda La Porcelana, en Sonsón, fueron afectados con medidas cautelares de extinción de dominio por una investigación de la Fiscalía.

¡Golpe en Sonsón! Siete predios de una hacienda quedaron en la mira por bienes ligados al ‘Clan Herrera’

Siete predios que hacen parte de la hacienda La Porcelana, en Sonsón, Antioquia, quedaron bajo medidas cautelares de extinción de dominio durante un operativo de la Fiscalía General de la Nación contra bienes que estarían relacionados con el denominado ‘Clan Herrera’.

Los terrenos intervenidos tienen una extensión conjunta de 1.083 hectáreas y hacen parte de un paquete de 42 activos identificados por las autoridades como presuntamente vinculados a una estructura de testaferros que habría operado al servicio de Hélmer Francisco, conocido como ‘Pacho Herrera’, fallecido integrante del Cartel de Cali.

Las diligencias fueron adelantadas por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo del Ejército Nacional, en diferentes puntos del país, entre ellos Sonsón, además de Bogotá, Cali, Jamundí y Tuluá.

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En el caso del municipio antioqueño, la medida se concentró en los siete predios que conforman La Porcelana. Sobre estos bienes fueron ordenadas medidas de embargo, secuestro, suspensión del poder dispositivo y toma de posesión, según informó la Fiscalía.

En total, los 42 activos afectados tienen un valor preliminar superior a $44.900 millones de pesos. El conjunto incluye inmuebles, establecimientos comerciales y una sociedad.

De acuerdo con el ente investigador, el rastreo de movimientos patrimoniales y operaciones financieras permitió identificar personas y empresas de distintos sectores que presuntamente habrían sido utilizadas durante varios años para ocultar, transformar y administrar los bienes investigados.

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La Fiscalía señaló que entre las actividades económicas relacionadas aparecen los sectores inmobiliario, constructor, financiero, hotelero, aeronáutico, avícola, porcícola, cambiario y de juegos de suerte y azar.

El proceso continuará en manos de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, que deberá determinar la situación jurídica definitiva de los activos.

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