Vuelo de FlyDubai a Israel se desvía a Arabia Saudita por violento altercado entre pilotos en la cabina

Resumen: Un vuelo comercial de FlyDubai que cubría la ruta Dubái-Tel Aviv realizó un aterrizaje de emergencia en Tabuk, Arabia Saudita, debido a un altercado físico en la cabina de mando en el que un piloto habría apuñalado a su compañero. La maniobra irregular de la aeronave llevó a Israel a movilizar cazas de combate ante la sospecha de un intento de secuestro. Tras la rápida intervención de varios pasajeros, quienes redujeron al presunto agresor y atendieron al tripulante herido, el avión aterrizó de manera segura sin víctimas que lamentar entre los viajeros, mientras las autoridades investigan lo sucedido como un grave incidente de seguridad.
El vuelo FZ 1073 de la aerolínea FlyDubai, que cubría la ruta entre Dubái y Tel Aviv, tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia en la base de Tabuk, Arabia Saudita, luego de que un altercado físico entre la tripulación degenerara en un presunto ataque con arma blanca dentro de la cabina de mando.
El incidente obligó a las Fuerzas de Defensa de Israel a movilizar aviones de combate ante el temor de un intento de secuestro de la aeronave, un Boeing 737 Max 8 que transportaba a decenas de ciudadanos israelíes. De acuerdo con testimonios de viajeros y reportes de la prensa local, uno de los pilotos habría apuñalado al otro con la posible intención de tomar el control del avión. Pasajeros a bordo irrumpieron a las puertas de la cabina para reducir al agresor y brindar primeros auxilios al tripulante herido antes del descenso.
La compañía aérea y el Ministerio de Transporte de Israel confirmaron que la aeronave aterrizó de manera segura y que todos los pasajeros se encuentran a salvo. Mientras el Gobierno israelí analiza lo ocurrido como una hipótesis plausible de intento de secuestro o incidente de seguridad grave, las autoridades competentes mantienen bajo investigación a los tripulantes involucrados.
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