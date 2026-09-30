Vuelo de FlyDubai a Israel se desvía a Arabia Saudita por violento altercado entre pilotos en la cabina

Resumen: Un vuelo comercial de FlyDubai que cubría la ruta Dubái-Tel Aviv realizó un aterrizaje de emergencia en Tabuk, Arabia Saudita, debido a un altercado físico en la cabina de mando en el que un piloto habría apuñalado a su compañero. La maniobra irregular de la aeronave llevó a Israel a movilizar cazas de combate ante la sospecha de un intento de secuestro. Tras la rápida intervención de varios pasajeros, quienes redujeron al presunto agresor y atendieron al tripulante herido, el avión aterrizó de manera segura sin víctimas que lamentar entre los viajeros, mientras las autoridades investigan lo sucedido como un grave incidente de seguridad.