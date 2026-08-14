Resumen: Sonsón lanzó la ‘Donatón por Sonsón’ durante las Fiestas del Maíz para apoyar la recuperación de tres bienes de interés cultural afectados por el sismo del 10 de agosto. La campaña, liderada por el Alcalde Honorario de las Fiestas del Maíz 2026 y los exalcaldes y exalcaldesas honorarios, tiene una meta de $60 millones y contempla un esquema de recaudo a través de la Fundación ProSonsón. Además, se habilitaron aportes en especie para apoyar a comunidades afectadas por el sismo en Valle del Cauca, Risaralda y Chocó.

¡Sonsón se une por su patrimonio! Lanzan ‘Donatón’ para recuperar infraestructuras emblemáticas afectadas por el sismo

En el marco de la 67.ª edición de las Fiestas del Maíz, fue presentada oficialmente la ‘Donatón por Sonsón’, una iniciativa que busca reunir recursos para atender las afectaciones ocasionadas por el sismo registrado el pasado 10 de agosto en varios bienes de interés cultural del municipio.

La campaña es impulsada por el Alcalde Honorario de las Fiestas del Maíz 2026, Jorge Iván Ospina Botero, junto con los exalcaldes y exalcaldesas honorarios de la festividad, quienes hicieron un llamado a la comunidad de Sonsón, Antioquia y otras regiones del país para contribuir a la recuperación del patrimonio local.

La meta establecida es de $60 millones, que serán destinados exclusivamente a las labores de rehabilitación y restauración del Museo Cementerio San José, la Capilla del Carmen y el Monumento a Cristo Rey del Páramo.

Tres bienes patrimoniales serán intervenidos

Los tres espacios fueron priorizados por los organizadores debido a las afectaciones ocasionadas por el movimiento sísmico. La campaña busca que los aportes permitan avanzar en las labores necesarias para su conservación y recuperación.

La convocatoria se realiza durante las Fiestas del Maíz, aprovechando la presencia de habitantes y visitantes para extender el llamado a quienes quieran respaldar la preservación de estos lugares, vinculados con la historia y la identidad de Sonsón.

Las donaciones podrán efectuarse desde el municipio o desde otras regiones del país a través de los mecanismos habilitados.

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Así funcionará el recaudo

Para la recepción de los aportes se estableció como canal financiero la Fundación ProSonsón, mediante una cuenta del Banco Davivienda.

Las personas interesadas pueden realizar transferencias por Bre-B o Daviplata utilizando la llave 9017553519. También fueron habilitados códigos QR para facilitar las donaciones digitales. Estos se encuentran en las pantallas del tablado principal de las Fiestas del Maíz y en los medios digitales de la campaña.

El esquema contempla, además, un componente técnico para el manejo de los recursos. Según la información entregada por los promotores, la administración de los fondos y la dirección técnica de las obras de conservación y restauración estarán a cargo del Museo Casa de los Abuelos.

También solicitan ayudas para otras zonas afectadas

La convocatoria incluye una segunda línea de solidaridad destinada a comunidades afectadas por el sismo en otros departamentos.

El comité promotor invitó a los asistentes a las Fiestas del Maíz a llevar aportes en especie a los puntos de acopio oficiales, que serán destinados a comunidades de Valle del Cauca, Risaralda y Chocó.

Para consultar información adicional sobre la iniciativa, los interesados pueden consultar la página oficial del Museo Casa de los Abuelosla página oficial del Museo Casa de los Abuelos