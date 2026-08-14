Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Viernes: 7 - 9 7 - 9
Pico y Placa Medellín Viernes: 7 - 9 7 - 9
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    ¡Cayó uno de los más buscados en Antioquia! Alias ‘Chuzo’, el temible criminal que rotó por tres grupos armados

    Alias ‘Chuzo’ tenía un extenso historial criminal, pasó por tres grupos armados ilegales y la fuerza pública le pisaba los talones.

    Publicado por: Melissa Noreña

    ¡Cayó uno de los más buscados en Antioquia! Alias 'Chuzo', el temible criminal que rotó por tres grupos armados
    Foto de redes sociales y X @AndresJRendonC
    ¡Cayó uno de los más buscados en Antioquia! Alias ‘Chuzo’, el temible criminal que rotó por tres grupos armados

    Resumen: Autoridades lograron la captura de alias 'Chuzo', uno de los más buscados en Antioquia. El peligroso delincuente perteneció al ELN, Clan del Golfo y disidencias de las FARC.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.
    Agrega Minuto30 como fuente preferida en Google Haz clic y recibe más noticias nuestras cuando consultes en Google. Agregar

    Las fuerzas de seguridad del departamento asestaron un contundente golpe a las estructuras criminales con la exitosa captura de Luis Daniel, más conocido como alias ‘Chuzo’, ‘Niño’ o ‘Matías’.

    El operativo judicial se concretó mientras el señalado delincuente se desplazaba por el corredor vial que conecta a las poblaciones de Vegachí y Porcesito.

    El hecho fue confirmado por el gobernador Andrés Julián Rendón, quien resaltó el resultado en el marco de las estrategias de orden público en la región.

    El individuo figuraba como un objetivo prioritario dentro del cartel de los más buscados de la Operación Cazador Antioquia.

    Los reportes oficiales indican que alias ‘Chuzo’, cuenta con un extenso prontuario en diversas organizaciones al margen de la ley: integró las filas del ELN, ejerció como comandante dentro del Clan del Golfo y recientemente se desempeñaba como miembro activo del frente 4 de las disidencias de las FARC bajo el mando de alias ‘Calarcá’.

    Lea también: DAGRAN presenta balance final por terremoto en Antioquia: más de 3 mil casas destruidas

    A este sujeto se le atribuye la responsabilidad directa en la comisión de múltiples homicidios y desplazamientos forzados que han azotado a las comunidades del Nordeste antioqueño.

    De igual manera, los investigadores lo vinculan con la masacre de cuatro ciudadanos registrada meses atrás en el municipio de Remedios, así como con el ataque e incendio provocado a dos predios rurales de la zona.

    Tras esta efectiva captura, la administración departamental reiteró que mantendrá la persecución contra los otros 18 temibles delincuentes que componen el listado judicial.

    Más noticias de Antioquia


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez entrega avances sobre procesos contra la Alcaldía de Quintero por corrupción

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.