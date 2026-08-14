Resumen: Autoridades lograron la captura de alias 'Chuzo', uno de los más buscados en Antioquia. El peligroso delincuente perteneció al ELN, Clan del Golfo y disidencias de las FARC.

¡Cayó uno de los más buscados en Antioquia! Alias ‘Chuzo’, el temible criminal que rotó por tres grupos armados

Las fuerzas de seguridad del departamento asestaron un contundente golpe a las estructuras criminales con la exitosa captura de Luis Daniel, más conocido como alias ‘Chuzo’, ‘Niño’ o ‘Matías’.

El operativo judicial se concretó mientras el señalado delincuente se desplazaba por el corredor vial que conecta a las poblaciones de Vegachí y Porcesito.

El hecho fue confirmado por el gobernador Andrés Julián Rendón, quien resaltó el resultado en el marco de las estrategias de orden público en la región.

El individuo figuraba como un objetivo prioritario dentro del cartel de los más buscados de la Operación Cazador Antioquia.

Los reportes oficiales indican que alias ‘Chuzo’, cuenta con un extenso prontuario en diversas organizaciones al margen de la ley: integró las filas del ELN, ejerció como comandante dentro del Clan del Golfo y recientemente se desempeñaba como miembro activo del frente 4 de las disidencias de las FARC bajo el mando de alias ‘Calarcá’.

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A este sujeto se le atribuye la responsabilidad directa en la comisión de múltiples homicidios y desplazamientos forzados que han azotado a las comunidades del Nordeste antioqueño.

De igual manera, los investigadores lo vinculan con la masacre de cuatro ciudadanos registrada meses atrás en el municipio de Remedios, así como con el ataque e incendio provocado a dos predios rurales de la zona.

Tras esta efectiva captura, la administración departamental reiteró que mantendrá la persecución contra los otros 18 temibles delincuentes que componen el listado judicial.

Antioqueños, fue capturado alias Chuzo, de las Farc de Calarcá, en la vía entre Vegachí y Porcesito. Este criminal ha pasado por varias estructuras: estuvo en el Eln, fue cabecilla del Clan del Golfo y ahora hacía parte del frente 4 de las Farc. Alias Chuzo es señalado como uno… pic.twitter.com/1XfQvTHlb6 — Andrés Julián (@AndresJRendonC) August 14, 2026

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