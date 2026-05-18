Resumen: Sonsón continúa fortaleciendo su estrategia de seguridad con la conexión de 100 cámaras al Nodo Departamental de Seguridad, una herramienta que permitirá a las autoridades realizar monitoreo en tiempo real, mejorar la capacidad de reacción y apoyar investigaciones relacionadas con hechos delictivos. La administración municipal destacó que esta tecnología también beneficiará zonas comerciales y espacios públicos, fortaleciendo la prevención y la vigilancia en el municipio.

¡Sonsón no le da tregua a la inseguridad! El municipio ya suma 100 cámaras conectadas al Nodo Departamental

El municipio de Sonsón continúa fortaleciendo sus estrategias de seguridad con la ampliación y consolidación de su sistema de videovigilancia, convirtiéndose en uno de los territorios de Antioquia con mayor cantidad de cámaras conectadas al Nodo Departamental de Seguridad.

Según informó la Administración Municipal, actualmente Sonsón cuenta con 100 cámaras integradas a esta plataforma tecnológica impulsada por la Gobernación de Antioquia, herramienta que permite articular dispositivos públicos y privados para mejorar la capacidad de monitoreo y reacción de las autoridades.

La iniciativa hace parte de las acciones lideradas por el alcalde Juan Diego Zuluaga para fortalecer la seguridad y la convivencia ciudadana mediante el uso de tecnología aplicada a la vigilancia y prevención del delito.

Monitoreo en tiempo real y apoyo a las autoridades

El Nodo Departamental de Seguridad permite que las autoridades tengan acceso a imágenes en tiempo real desde distintos puntos del municipio, facilitando labores de seguimiento, vigilancia y reacción frente a situaciones que puedan afectar la tranquilidad de la comunidad.

Además de servir como mecanismo preventivo, este sistema también representa un apoyo para las investigaciones relacionadas con hurtos y otros hechos delictivos, gracias a la posibilidad de rastrear movimientos y verificar situaciones registradas por las cámaras.

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Desde la administración municipal señalaron que esta integración tecnológica fortalece la capacidad operativa de las autoridades sin necesidad de realizar nuevas inversiones en infraestructura, ya que permite aprovechar dispositivos ya instalados dentro de la red departamental.

Impacto en zonas comerciales y espacios públicos

El alcalde Juan Diego Zuluaga destacó que la conexión de estas cámaras no solo contribuye al fortalecimiento de la seguridad general del municipio, sino que también representa un beneficio para comerciantes y ciudadanos en sectores de alta circulación.

“Estas 100 cámaras conectadas al Nodo Departamental también benefician al comercio local, al brindar mayor vigilancia y seguridad en zonas comerciales, contribuyendo a generar entornos más seguros tanto para comerciantes como para ciudadanos”, afirmó el mandatario.

Las autoridades locales indicaron que este tipo de herramientas tecnológicas permiten mejorar las acciones de prevención y aumentar la capacidad de respuesta ante cualquier situación que altere la convivencia en el municipio.

Con este avance, la Administración Municipal reiteró su apuesta por modernizar las estrategias de seguridad mediante sistemas tecnológicos que permitan proteger a la comunidad y fortalecer el trabajo articulado con las autoridades departamentales.