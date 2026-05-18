Resumen: En el corregimiento Pueblo Nuevo de Briceño aparecieron grafitis alusivos al Frente 5to de las disidencias de las Farc en varias viviendas y espacios comunitarios, situación que generó temor entre los habitantes. Las autoridades investigan si este hecho estaría relacionado con la intención de reactivar estructuras armadas en el Norte y Nordeste antioqueño, en medio de la disputa con el Clan del Golfo por el control territorial y economías ilegales. El Ejército adelanta verificaciones para hacer presencia en la zona.

¡Alarma en Briceño! Disidencias marcaron varias casas con grafitis y sembraron temor en la comunidad

La preocupación volvió a crecer entre los habitantes de la zona rural de Briceño luego de que aparecieran varios grafitis alusivos al denominado Frente 5to de las disidencias de las Farc en diferentes puntos del corregimiento Pueblo Nuevo.

Según la información conocida, las pintadas fueron realizadas en al menos seis viviendas y otras estructuras del corregimiento, incluida una caseta comunal, situación que generó temor entre la población por la presencia e intimidación atribuida a este grupo armado ilegal.

Las marcas quedaron plasmadas en paredes y superficies visibles del sector rural, donde desde hace varios meses persisten problemas de orden público relacionados con la disputa entre estructuras criminales que buscan mantener control territorial en el Norte y Nordeste antioqueño.

Disputa armada en el Norte de Antioquia

De acuerdo con reportes preliminares, este hecho estaría relacionado con la intención del Frente 36 de reactivar el Frente 5to en esta región del departamento, en medio de la confrontación que sostienen con el Clan del Golfo por corredores estratégicos y economías ilegales.

La situación se presenta especialmente en sectores rurales donde, según las autoridades y comunidades, se han intensificado las tensiones entre grupos armados ilegales por el control de rutas y actividades relacionadas con minería ilegal y otras rentas criminales.

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En medio de esa confrontación se han registrado homicidios, amenazas, desplazamientos y ataques con explosivos que han afectado a varias comunidades del Norte y Nordeste de Antioquia.

Uno de los casos que más conmoción causó recientemente fue el asesinato del joven periodista Mateo Pérez, ocurrido en el corregimiento Palmichal de Briceño, crimen que generó rechazo en diferentes sectores del país y volvió a poner la atención sobre la crisis de seguridad que enfrenta este municipio.

Ejército busca llegar al territorio

Tras conocerse la aparición de los grafitis, el Ejército Nacional informó que adelanta labores de verificación para establecer las circunstancias en las que ocurrieron los hechos y hacer presencia en la zona.

Sin embargo, las tropas también avanzan con precauciones debido al riesgo de posibles acciones armadas o trampas instaladas por grupos ilegales en corredores rurales donde se presenta la confrontación.

Mientras continúan las verificaciones, habitantes del corregimiento manifestaron preocupación por el incremento de hechos intimidatorios y la presencia de estructuras armadas en la zona, situación que mantiene en alerta a las comunidades rurales de Briceño.