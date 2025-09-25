Transformación social: 200 familias de Sonsón se benefician con mejoramientos de vivienda

Resumen: La Alcaldía de Sonsón y VIVA invierten $2.600 millones para el mejoramiento de 200 viviendas urbanas y rurales, dignificando la calidad de vida de las familias sonsoneñas.

La alcaldía de Sonsón, en cabeza del alcalde Juan Diego Zuluaga, está llevando a cabo un ambicioso programa de mejoramientos de vivienda que busca dignificar la vida de cientos de familias.

En total, realizarán 200 intervenciones en el municipio, distribuidas en 140 hogares de la zona urbana y 60 en los sectores rurales.

Este proyecto se desarrolla en una alianza estratégica con la Empresa de Vivienda de Antioquia (VIVA) y cuenta con una inversión total cercana a los $2.600 millones de pesos, de los cuales el Municipio aporta aproximadamente $260 millones.

La suma de estos esfuerzos institucionales permite que más familias sonsoneñas puedan acceder a espacios dignos y funcionales.

Las intervenciones incluyen la adecuación de cocinas, baños o pisos, mejorando directamente la calidad de vida y la salud de los beneficiarios.

El alcalde Zuluaga destacó el compromiso con el desarrollo equilibrado del territorio, señalando que 23 de los mejoramientos urbanos se concentran específicamente en la región del Magdalena Medio.

«El bienestar de nuestra gente empieza en el hogar, por eso estos 200 mejoramientos son una inversión en la calidad de vida, en la salud y en el futuro de las familias sonsoneñas», expresó el alcalde, ratificando que el progreso también se construye desde el mejoramiento de los hogares.

