¡Jóvenes, a elegir! Sabaneta Marca Joven con la Elección del CMJ y la Actualización de la CMJ

Resumen: En Sabaneta, la juventud tendrá dos importantes citas para fortalecer su participación ciudadana: el 30 de septiembre se actualizará la Plataforma Municipal de Juventudes (PMJ), y el 19 de octubre se elegirá el nuevo Consejo Municipal de Juventud (CMJ).

El municipio de Sabaneta vivirá en las próximas semanas dos eventos clave para el fortalecimiento de la participación juvenil: la actualización de la Plataforma Municipal de Juventudes (PMJ), que se llevará a cabo el 30 de septiembre, y la elección del nuevo Consejo Municipal de Juventud (CMJ), programada para el 19 de octubre.

Estos espacios surgen a partir del Estatuto de Ciudadanía Juvenil, establecido en las Leyes 1622 de 2013 y 1885 de 2018, el cual dio origen al Subsistema de Participación Juvenil con el propósito de garantizar que las voces de los jóvenes tengan una verdadera incidencia en las decisiones que afectan sus territorios.

La Plataforma Municipal de Juventudes (PMJ) es un espacio autónomo de articulación que agrupa a colectivos, organizaciones y procesos juveniles del municipio. No es un órgano de representación electoral, sino un mecanismo abierto que permite el diálogo, la formulación de propuestas, la veeduría a las políticas públicas y la coordinación de acciones conjuntas. Su actualización se realizará el 30 de septiembre a las 5:30 p. m. en el Corredor Juvenil, donde se evaluará la permanencia de colectivos activos y se dará la bienvenida a nuevos procesos que deseen integrarse.

Por su parte, el Consejo Municipal de Juventud (CMJ) es un órgano de representación política juvenil conformado por jóvenes entre los 14 y 28 años, elegidos por voto popular. Sus funciones incluyen proponer políticas y proyectos, concertar agendas con la administración municipal, vigilar la gestión pública y rendir cuentas ante sus electores. La elección de los nuevos consejeros y consejeras juveniles se llevará a cabo el 19 de octubre, en una jornada organizada por la Registraduría Nacional, entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m. Los jóvenes pueden consultar desde ya su lugar de votación en el sitio web de la Registraduría.

Aunque la PMJ y el CMJ cumplen funciones distintas, ambas estructuras son complementarias: el CMJ representa a la juventud ante las instituciones, mientras que la PMJ articula y conecta a los diferentes colectivos juveniles del municipio. Juntas, permiten que los jóvenes incidan de manera efectiva en la toma de decisiones públicas.

Como parte del proceso pedagógico, la Alcaldía de Sabaneta ha impulsado la estrategia «Vibra Joven», una serie audiovisual de cuatro capítulos que explica, de forma sencilla y cercana, qué es la participación juvenil y cómo funcionan estos espacios. Además, se han habilitado asesorías pedagógicas para resolver dudas, disponibles a través de un formulario virtual.

La Administración Municipal invita a todos los jóvenes a involucrarse activamente en estos dos procesos, que representan una oportunidad significativa para organizarse, expresarse y asumir un rol protagónico en el desarrollo de Sabaneta.