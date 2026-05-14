¡Rionegro respira! Capturan a seis presuntos integrantes del Clan del Golfo vinculados a recientes homicidios

Resumen: En un operativo conjunto entre la Alcaldía de Rionegro, el Ejército y la Policía, fueron capturados seis presuntos integrantes del Clan del Golfo señalados de estar vinculados con cuatro homicidios en zona rural del municipio. Durante el procedimiento también fueron incautadas armas, estupefacientes, celulares y motocicletas que serían utilizadas para actividades delictivas.

Las autoridades reportaron la captura en flagrancia de seis hombres señalados de pertenecer al Clan del Golfo y de estar presuntamente involucrados en al menos cuatro homicidios ocurridos recientemente en la zona rural de Rionegro, en el Oriente antioqueño.

El operativo fue realizado en las últimas horas mediante una acción conjunta entre la Administración Municipal, unidades del Ejército Nacional y la SIJIN de la Policía Nacional.

De acuerdo con la información oficial, las capturas se llevaron a cabo como parte de las estrategias que vienen adelantando las autoridades para contrarrestar la presencia y el accionar de estructuras criminales en este municipio. Durante el procedimiento, los uniformados también incautaron varios elementos que serían utilizados para actividades ilícitas.

Entre el material decomisado se encuentran un revólver calibre 38, seis cartuchos para la misma arma, 47 gramos de pasta base de coca, 30 gramos de marihuana, cinco teléfonos celulares y tres motocicletas. Según las investigaciones preliminares, estos elementos tendrían relación con actividades delincuenciales desarrolladas en la zona.

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Las autoridades señalaron que los capturados quedaron a disposición de las entidades competentes y actualmente avanzan los procesos de judicialización por los delitos correspondientes. Asimismo, continúan las investigaciones para establecer si estas personas estarían vinculadas con otros hechos violentos registrados tanto en el área rural de Rionegro como en sectores cercanos del Oriente antioqueño.

La secretaria de Seguridad y Justicia de Rionegro, Carolina Tejada, indicó que el operativo permitió no solo la captura de los presuntos integrantes de la estructura criminal, sino también la incautación de armas, estupefacientes y otros elementos que, al parecer, eran utilizados para la comisión de delitos.

Por su parte, el alcalde de Rionegro, Jorge Rivas, aseguró que las autoridades mantendrán las acciones coordinadas para enfrentar a los grupos delincuenciales que intenten alterar el orden público y afectar la tranquilidad de la comunidad.

“El trabajo articulado con la Fuerza Pública continuará para garantizar la seguridad de los habitantes y perseguir a quienes pretendan generar violencia en el municipio”, manifestó el mandatario local.

Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones con el fin de esclarecer completamente la presunta participación de los detenidos en los homicidios ocurridos recientemente y determinar si tendrían relación con otras conductas delictivas en esta subregión de Antioquia.