¡Sonsón fortalece su componente social! Manuela Loaiza fue posesionada como Primera Dama

Resumen: El Alcalde de Sonsón oficializó la posesión de Manuela Loaiza Cuervo como nueva Primera Dama del municipio, en un acto encabezado por el alcalde Juan Diego Zuluaga. La nueva funcionaria enfocará su trabajo en iniciativas sociales relacionadas con la niñez, las personas con discapacidad, la inclusión y la protección animal, con el propósito de fortalecer el componente social y comunitario de la administración municipal.

El municipio de Sonsón oficializó la posesión de Manuela Loaiza Cuervo como nueva Primera Dama, en un acto encabezado por el alcalde Juan Diego Zuluaga, quien destacó el perfil social y humano con el que asumirá este nuevo rol dentro de la administración local.

La llegada de Manuela Loaiza a esta labor se da pocos días después de haber realizado su juramento hipocrático, un paso importante en su formación profesional y que, según lo expresado durante el acto oficial, refleja también su compromiso con el servicio y el bienestar de la comunidad.

Enfoque social y trabajo con comunidades vulnerables

Desde la Alcaldía señalaron que la nueva Primera Dama tendrá un papel orientado al acompañamiento y fortalecimiento de diferentes iniciativas sociales dirigidas a poblaciones vulnerables del municipio.

Entre las causas que buscará impulsar se encuentran programas enfocados en la niñez, las personas con discapacidad y la protección animal, temas en los que, de acuerdo con la administración municipal, ha mantenido un interés permanente.

Durante la posesión, el alcalde resaltó las cualidades humanas de Manuela Loaiza y la importancia de su llegada para fortalecer el componente social de la administración.

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“Manuela tiene una enorme sensibilidad social y una vocación de servicio admirable. Estoy seguro de que su trabajo estará enfocado en acompañar a quienes más lo necesitan y en impulsar iniciativas que generen bienestar y transformación social en nuestro municipio”, afirmó el mandatario.

Compromiso con la inclusión y el bienestar animal

Además de las iniciativas sociales, desde la Alcaldía indicaron que la nueva Primera Dama ha mostrado cercanía con las causas animalistas y con la creación de espacios más incluyentes para distintos sectores de la comunidad.

La Administración Municipal considera que este enfoque permitirá fortalecer programas relacionados con el cuidado animal, así como estrategias de atención integral para personas y comunidades que requieren acompañamiento institucional.

Con esta designación, la administración liderada por Juan Diego Zuluaga reiteró su intención de mantener una gestión cercana a la ciudadanía y con prioridad en los temas sociales, buscando avanzar en iniciativas enfocadas en el bienestar y la inclusión dentro del municipio de Sonsón.