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    Misterio en Antioquia: Autoridades activan búsqueda urgente de ciudadano francés desaparecido en Ituango

    Si bien el joven extranjero dejó de comunicarse desde el 16 de abril, no fue sino hasta el pasado 14 de mayo que se instauró la denuncia

    Publicado por: SoloDuque

    frances desaparecido en el aro de ituango
    Misterio en Antioquia: Autoridades activan búsqueda urgente de ciudadano francés desaparecido en Ituango

    Resumen: De acuerdo con la información recolectada por la familia y entregada a las autoridades colombianas, el joven francés habría sido visto por última vez en la vereda El Aro, una zona rural, histórica y de difícil acceso en el municipio de Ituango.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .– La angustia y la incertidumbre trascendieron fronteras. Las autoridades departamentales acaban de emitir una alerta urgente de búsqueda para dar con el paradero de Hamel Leo Thierry Florina, un joven de nacionalidad francesa cuyo rastro se perdió hace exactamente un mes en las montañas del norte de Antioquia.

    Aunque el contacto con el ciudadano extranjero se interrumpió a mediados de abril, la activación de los protocolos oficiales acaba de iniciar, luego de que su familia formalizara la denuncia por desaparición esta misma semana.

    El último contacto en El Aro

    El drama para la familia europea comenzó el pasado 16 de abril de 2026. Según el relato entregado por la señora Paumier, madre del joven desaparecido, esa fue la última vez que tuvo noticias de su hijo desde Francia. La mujer detalló que mantenían una comunicación fluida a través de WhatsApp, hablando aproximadamente una vez por semana. Sin embargo, desde aquella fecha, los mensajes dejaron de llegar.

    De acuerdo con la información recolectada por la familia y entregada a las autoridades colombianas, el joven francés habría sido visto por última vez en la vereda El Aro, una zona rural, histórica y de difícil acceso en el municipio de Ituango.

    Un detalle particular en el desarrollo del caso es el tiempo transcurrido para dar aviso oficial. Si bien el joven extranjero dejó de comunicarse desde el 16 de abril, no fue sino hasta el pasado 14 de mayo que la familia logró interponer formalmente la denuncia por desaparición, lo que permitió finalmente detonar los protocolos de búsqueda del Estado colombiano.

    Una vez radicada la denuncia, el caso tomó alta prioridad y fue asumido oficialmente por la Fiscalía General de la Nación, entidad que ya se encuentra adelantando las labores de investigación judicial en el territorio.

    Por su parte, la Gobernación de Antioquia confirmó la activación inmediata de la ruta de búsqueda. Para agilizar el proceso de localización del ciudadano francés, se estableció una mesa de trabajo institucional que mantiene una articulación permanente entre:

    La Fiscalía General de la Nación.

    La Alcaldía del municipio de Ituango.

    La Personería Municipal.

    Las autoridades hacen un llamado urgente a la comunidad del Norte de Antioquia, especialmente a los habitantes de la vereda El Aro y zonas aledañas: cualquier persona que tenga información veraz sobre el paradero o los movimientos recientes del ciudadano francés Hamel Leo Thierry Florina, debe comunicarse de inmediato con los canales oficiales de la Fiscalía, la Policía Nacional o la Personería local.

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    El drama para la familia europea comenzó el pasado 16 de abril de 2026 cuando no volvieron a tener contacto con su familiar

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    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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