¡Sonsón da un paso histórico! Instalan 14 paneles solares para llevar energia a las zonas rurales

Resumen: La Alcaldía de Sonsón informó la instalación de 14 sistemas solares fotovoltaicos en zonas rurales de la zona fría y el Magdalena Medio, con el fin de llevar energía a familias que no contaban con este servicio. El proyecto tuvo una inversión cercana a $420 millones, financiados por la Gobernación de Antioquia a través de VIVA, e incluyó capacitación para el uso y mantenimiento de los equipos.

La Administración Municipal de Sonsón avanza en la implementación de soluciones energéticas sostenibles para las comunidades rurales, tras la instalación de 14 sistemas solares fotovoltaicos en sectores apartados del municipio, ubicados en la zona fría y el Magdalena Medio sonsoneño.

De acuerdo con la información entregada, el proyecto contó con una inversión aproximada de $420 millones, recursos que fueron financiados en su totalidad por la Gobernación de Antioquia, a través de la Empresa de Vivienda de Antioquia (VIVA).

Cada solución instalada tuvo un costo cercano a los $30 millones, permitiendo llevar energía limpia a familias que durante años no habían contado con acceso a este servicio.

Energía limpia para veredas rurales de Sonsón

Las instalaciones se realizaron en diferentes veredas del municipio y beneficiaron a hogares rurales que ahora cuentan con un sistema que les permite disponer de energía para iluminación y uso básico doméstico, lo que representa un avance importante en la mejora de sus condiciones de vida y en la reducción de brechas en el acceso a servicios públicos.

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El alcalde de Sonsón, Juan Diego Zuluaga, resaltó el impacto que tiene este tipo de iniciativas en los hogares más alejados del casco urbano, al considerar que el acceso a la energía representa un paso clave para el bienestar y el desarrollo rural.

“Llevar energía a nuestras zonas rurales es generar oportunidades y dignidad para nuestras comunidades. Este proyecto demuestra que, trabajando de manera articulada, podemos transformar realidades en los sectores más apartados de Sonsón”, expresó el mandatario.

Capacitación y acompañamiento para garantizar sostenibilidad

Según se indicó, cada sistema solar instalado cumple con estándares técnicos que garantizan un suministro básico de energía para los hogares beneficiados. Además, el proyecto incluyó procesos de capacitación y acompañamiento a las familias para el uso adecuado de los equipos y su mantenimiento, con el objetivo de asegurar la sostenibilidad de la iniciativa a largo plazo.

Con este avance, la Alcaldía de Sonsón y la Gobernación de Antioquia reiteraron su compromiso con el desarrollo rural y la implementación de alternativas sostenibles, enfocadas en mejorar la calidad de vida de las familias del municipio y fortalecer la equidad territorial en las zonas que históricamente han tenido mayores dificultades para acceder a servicios esenciales.