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    Agarraron a alias ‘Chino’, señalado de mover apoyos para el Clan del Golfo

    En medio de operativos militares en Antioquia, cayó un hombre que sería pieza clave dentro de una estructura del Clan del Golfo.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Agarraron a alias 'Chino', señalado de mover apoyos para el Clan del Golfo
    Foto de Ejército Nacional.
    Agarraron a alias ‘Chino’, señalado de mover apoyos para el Clan del Golfo

    Resumen: Capturan en Nechí a alias “Jhon” o “Chino”, señalado presunto cabecilla de apoyo del Clan del Golfo en el Bajo Cauca.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    El Ejército Nacional y unidades de la Armada confirmaron la detención de alias ‘Chino’ en el municipio de Nechí, Antioquia. El operativo fue adelantado en medio de acciones militares enfocadas en afectar las redes de apoyo y las estructuras ilegales que operan en esta zona del departamento.

    Según las autoridades, el detenido sería señalado de cumplir un papel estratégico dentro de la subestructura “Nicolás Antonio Urango Reyes”.

    De acuerdo con los reportes oficiales, alias ‘Chino’ sería presuntamente el cabecilla pseudopolítico de esta organización criminal, encargándose de coordinar apoyos y fortalecer la presencia del grupo armado ilegal en diferentes sectores del Bajo Cauca antioqueño.

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    La captura fue ejecutada por soldados del Batallón de Selva N.º 57 de la Brigada 11, en coordinación con la Armada Nacional, como parte de las operaciones que buscan debilitar las capacidades logísticas y de influencia del Clan del Golfo en la región.

    Las investigaciones preliminares indican que el detenido tendría relación directa con actividades de articulación y apoyo para el funcionamiento de la estructura criminal, aunque las autoridades continúan avanzando en las indagaciones para establecer el alcance de su presunta participación dentro de la organización.

    Tras la captura, este sujeto quedó a disposición de las autoridades competentes para responder por los señalamientos relacionados con su presunto vínculo con el grupo armado ilegal.

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