Resumen: Al proceder con la verificación rutinaria a través del dispositivo tecnológico de antecedentes de la Policía Nacional, el sistema arrojó una alerta positiva

Policía la encontró en Sonsón: Camioneta abandonada en el parque, estaba reportada por hurto

Minuto30.com .- En el marco de las estrategias de prevención, disuasión y control territorial lideradas por la Policía Nacional, las autoridades lograron un importante resultado operativo al recuperar un vehículo que presentaba un requerimiento judicial. El automotor fue hallado en estado de abandono en pleno centro del municipio de Sonsón.

El operativo se llevó a cabo el pasado 11 de mayo y fue confirmado en las últimas horas por el alto mando del Departamento de Policía Antioquia.

El hallazgo en el Parque Principal de Sonsón

De acuerdo con el reporte oficial, los hechos se registraron sobre las 3:40 p.m. (15:40 horas). Uniformados adscritos a la patrulla del cuadrante realizaban labores de control sobre la carrera sexta, en el sector del Parque Principal del municipio, cuando notaron la presencia de una camioneta estacionada en la vía pública sin ocupantes.

Al proceder con la verificación rutinaria, en el parque de Sonsón, a través del dispositivo tecnológico de antecedentes de la Policía Nacional, el sistema arrojó una alerta positiva. De inmediato, los agentes adoptaron los protocolos de seguridad y autoprotección para realizar la inspección externa e interna del automotor.

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Confirmación de la SIJIN y datos del vehículo

Al constatar que el vehículo se encontraba abandonado, los uniformados procedieron a trasladarlo a las instalaciones policiales. Posteriormente, tras cruzar información y realizar las ampliaciones correspondientes con la SIJIN de Automotores, se ratificó que el carro tenía una orden de inmovilización vigente.

Los datos del vehículo recuperado son los siguientes:

Marca y línea: Mitsubishi Montero.

Color: Negro.

Modelo: 1992.

Placas: BBS281.

A disposición de las autoridades competentes

El coronel Luis Fernando Muñoz Guzmán, comandante del Departamento de Policía Antioquia, informó a la opinión pública que tanto el caso como la camioneta recuperada fueron dejados a disposición de la Fiscalía Local 550. Esta era la autoridad judicial que solicitaba el vehículo dentro de un proceso investigativo activo por el delito de hurto agravado.

Las autoridades invitan a la comunidad a seguir denunciando cualquier anomalía o vehículo sospechoso a través de las líneas de emergencia para continuar combatiendo el hurto de automotores en la subregión.