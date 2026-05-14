Resumen: Los servicios de salud confirmaron el deceso de la joven, quien yacía sobre una cama con múltiples lesiones causadas por un objeto contundente, producto de una brutal golpiza.

«Estas violencias no son un asunto privado» Secretaría de la Mujer rechaza con contundencia el feminicidio de la joven Juliana

Minuto30.com .- El atroz feminicidio de la joven Juliana Giraldo Zuluaga de 18 años en el barrio La Libertad (Comuna 8 – Villahermosa) sigue conmocionando a la ciudad. Con el paso de las horas, han salido a la luz nuevos detalles sobre los momentos previos a la tragedia y el estado de vulnerabilidad en el que se encontraba la víctima, mientras que la Alcaldía de Medellín desplegó toda su capacidad institucional para atender a la familia y, especialmente, a un bebé que presenció los hechos.

Nuevos hallazgos: Encierro, un bebé en la escena y dudas sobre el agresor

El reporte actualizado indica que poco antes de las 2:00 de la mañana del miércoles 13 de mayo, las autoridades fueron alertadas sobre una violenta gresca al interior del domicilio. Al ingresar, los servicios de salud confirmaron el deceso de la joven, quien yacía sobre una cama con múltiples lesiones causadas por un objeto contundente, producto de una brutal golpiza.

Sobre la investigación, las autoridades evalúan nuevos elementos que agravan la situación:

Incertidumbre sobre el agresor: Aunque inicialmente trascendió que el compañero sentimental de la víctima, un hombre de 23 años y presunto victimario, se había entregado a la justicia tras confesar, esta versión no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades competentes, por lo que su situación judicial es materia de investigación.

Un bebé en peligro: Se confirmó que en la escena del crimen, junto al cuerpo de la joven madre, se encontraba su hijo, un bebé de menos de un año de edad.

Presunto aislamiento: Versiones extraoficiales y testimonios en el sector señalan que la víctima llevaría unas tres semanas sin salir de la vivienda, un posible indicio de violencia intrafamiliar y control extremo previo al fatal desenlace.

En contexto: Feminicidio en la Comuna 8: Asesinada a golpes, delante de su hijo, por quien sería su pareja sentimental

“No es un asunto privado”: El contundente rechazo de la Alcaldía

Frente a la gravedad de los hechos, Valeria Molina Gómez, Secretaria de las Mujeres de Medellín, emitió un pronunciamiento oficial rechazando categóricamente el crimen y detallando la intervención del Distrito.

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“Cada feminicidio es la expresión más grande de estas violencias. No solamente enluta a una familia, sino que impacta profundamente a toda la ciudad. Estos hechos nos indignan, nos duelen y nos exigen actuar con determinación y responsabilidad institucional”, declaró la funcionaria.

Molina confirmó que la administración activó la ruta de atención integral a través de diversas dependencias:

Agencia Mujer: Se activó la ruta de actos urgentes, brindando acompañamiento psicológico a los deudos, orientación sobre las rutas de atención y apoyo logístico para el traslado del cuerpo a Medicina Legal.

Restablecimiento de derechos: A través de la Comisaría de Familia, se inició de manera inmediata el procedimiento para proteger y garantizar los derechos del bebé menor de un año que se encontraba en el lugar.

Finalmente, la Secretaria hizo un enérgico llamado a la sociedad antioqueña para romper el silencio frente a la violencia de género: “Estas violencias no son un asunto privado, constituyen una problemática social que requiere un compromiso de toda la sociedad”, concluyó.