Resumen: Bomberos de Medellín, alertados por las cámaras del 123, lograron rescatar con vida a un perro atrapado en el incendio de un local comercial en el barrio Villa Nueva (La Candelaria). El animal fue atendido con oxígeno y entregado a su dueña. Las autoridades destacaron que la tecnología y la articulación institucional salvaron la vida del canino.

¡Son héroes! Bomberos lograron salvar a un perrito que quedó atrapado en incendio en el centro de Medellín

Un operativo articulado entre el Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad (SIES-M) y el Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín culminó con el rescate exitoso de un perrito que se encontraba atrapado en medio de un incendio en el barrio Villa Nueva, Comuna 10 (La Candelaria). La heroica acción fue posible gracias a la alerta temprana emitida por el sistema de cámaras de videovigilancia del 123.

Las cámaras detectaron el inicio de la conflagración en un local comercial, lo que permitió la activación inmediata de los organismos de emergencia y la Policía Nacional.

El registro audiovisual de las cámaras mostró el momento en que los bomberos ingresaron al local para sacar al animal, que se encontraba en un estado crítico. El perrito fue atendido inmediatamente con oxígeno, utilizando una máscara especializada, y posteriormente recibió líquidos y alimento hasta ser estabilizado. Minutos después, fue entregado a su dueña, quien se reencontró con su mascota.

“Cuando una cámara funciona, salva vidas. Este caso demuestra que Medellín cuenta con un sistema de seguridad y emergencias de primer nivel, donde cada segundo cuenta para proteger la vida y el bienestar de todos”, precisó el secretario de Seguridad y Convivencia, Manuel Villa Mejía.

El incendio fue controlado por completo sin reportar personas lesionadas ni daños estructurales mayores, gracias a la oportuna intervención de las unidades que evitaron la propagación a locales vecinos. Las autoridades han iniciado una investigación para determinar las causas de la conflagración.

