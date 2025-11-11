Resumen: La mujer que acompañaba a Fernando Alonso Oviedo Sánchez durante el ataque contra una mascota fue vinculada a la investigación. El agresor, sin embargo, sigue libre por falta de orden de captura.

¡Por grabar y no intervenir! Vinculan a investigación de maltrato animal a la mujer que hizo el video del perrito

Minuto30.com .- La investigación por el atroz maltrato animal que ha indignado al país avanza con un testimonio crucial. Las autoridades lograron contactar a la mujer que acompañaba a Fernando Alonso Oviedo Sánchez el día del ataque contra la mascota, un hecho que quedó registrado en un video difundido en redes sociales.

La mujer fue sometida a un interrogatorio virtual donde rindió su versión de los hechos y, posteriormente, fue vinculada formalmente a la investigación. Su testimonio es clave para esclarecer las circunstancias que rodearon la brutal agresión al animal.

El Agresor Sigue Libre

A pesar de que el presunto agresor, Fernando Alonso Oviedo Sánchez, se presentó ante las autoridades el pasado viernes 8 de noviembre, este sigue en libertad, ya que no existe una orden de captura en su contra. Las autoridades han tenido que adelantar la investigación sin la detención del sujeto, lo que ha generado críticas por parte de los defensores de los derechos de los animales.

