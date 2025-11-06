¡Solo quedó «el recuerdo»! Voraz incendio en parqueadero de Barbosa acabó con algunos vehículos

Resumen: A pesar de la magnitud de la conflagración, las autoridades confirmaron la noticia más importante: no hubo pérdidas humanas ni personas lesionadas.

Minuto30.com .- Los Cuerpos de Bomberos de Barbosa y Girardota lograron controlar el voraz incendio que se desató en un parqueadero del municipio del norte del Valle de Aburrá en la noche del miércoles 5 de noviembre.

La emergencia, reportada por la Policía Nacional alrededor de las 10:00 p. m., fue atendida de inmediato por las unidades de Bomberos de Barbosa, que lograron controlar el 90% del incendio.

Con el apoyo de las unidades de Bomberos de Girardota lograron sofocar las llamas por completo. El balance oficial reportó que ocho (8) vehículos y cuatro (4) motocicletas resultaron afectados por el fuego.

A pesar de la magnitud de la conflagración, las autoridades confirmaron la noticia más importante: no hubo pérdidas humanas ni personas lesionadas.

