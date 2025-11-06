¡Urgente! Voraz incendio en parqueadero de Barbosa ya consume varios carros

x9ta9r0

Minuto30.com .- Una gran emergencia se desató en el municipio de Barbosa, al norte del Valle de Aburrá, donde un voraz incendio se registra desde antes de la medianoche de este miércoles 5 de noviembre. La intensidad de las llamas es tal que la conflagración es avistada desde partes lejanas a la localidad.

Testigos y reportes preliminares indican que el fuego se originó en un parqueadero del municipio. La situación es crítica, pues las llamas ya habrían alcanzado varios vehículos que se encontraban estacionados en el lugar, generando pérdidas materiales significativas y una densa columna de humo.

Unidades de la Policía y Bomberos de Barbosa se encuentran en el sitio, trabajando intensamente para controlar el fuego y evitar que las llamas se propaguen a estructuras aledañas. Dada la magnitud del incendio, es posible que se requiera apoyo de otros municipios cercanos.

La comunidad de Barbosa está en alerta, mientras los organismos de socorro tratan de sofocar las llamas y confirmar si hay heridos o víctimas a causa de la conflagración.

