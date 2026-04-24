¡Solo duró una semana libre! Capturan en Engativá a señalado ladrón que había salido de prisión hace ocho días

Resumen: En el barrio Gran Granada, en Engativá, la Policía capturó a dos hombres en flagrancia tras ser señalados por hurtos bajo la modalidad de “taponazo”. Durante la persecución, intentaron escapar en motocicleta y arrojaron un revólver con munición, que fue incautado. Uno de los detenidos había salido de prisión hacía apenas una semana. Ambos quedaron a disposición de las autoridades por porte ilegal de armas.

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Un operativo de vigilancia adelantado en el barrio Gran Granada, en la localidad de Engativá, permitió la captura en flagrancia de dos hombres señalados por la comunidad de participar en hurtos bajo la modalidad conocida como “taponazo”.

Los hechos ocurrieron mientras uniformados de la Policía realizaban labores de patrullaje en la zona. Durante el recorrido, los agentes identificaron a dos personas que se movilizaban en motocicleta y cuya actitud levantó sospechas.

Al percatarse de la presencia policial, los individuos intentaron huir, lo que dio inicio a una persecución en el sector.

La rápida reacción de los uniformados fue clave para evitar que escaparan. Tras cerrarles el paso, lograron interceptarlos y proceder con su captura. En medio del procedimiento, las autoridades observaron cómo los sospechosos arrojaron un arma de fuego, la cual fue recuperada de inmediato.

Se trataba de un revólver junto con cinco cartuchos, elementos que fueron incautados y puestos a disposición de las autoridades como material probatorio dentro del caso.

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Reincidencia y proceso judicial

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Uno de los aspectos que llamó la atención de las autoridades es que uno de los capturados había sido detenido recientemente por hechos similares. Según se conoció, había recuperado su libertad apenas una semana antes, lo que evidenciaría su reincidencia en este tipo de conductas delictivas.

Ambos hombres deberán responder ahora por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego y municiones. Tras su captura, fueron dejados a disposición de la autoridad competente, que definirá su situación judicial.

Llamado a la comunidad

Desde la Policía reiteraron la importancia de la colaboración ciudadana para combatir el delito. Señalaron que las denuncias oportunas permiten activar de manera más ágil los operativos y mejorar la capacidad de reacción frente a situaciones sospechosas.

En ese sentido, insistieron en que la Línea 123 sigue siendo el principal canal para reportar emergencias o hechos que puedan afectar la seguridad, destacando que la información entregada por la comunidad es determinante para prevenir delitos y proteger a los ciudadanos.