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    Enfrentamientos entre encapuchados y UNDMO colapsan el norte de Bogotá

    La situación sigue en desarrollo en el norte de Bogotá. Lo que comenzó como una protesta terminó con enfrentamientos con la UNDMO.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Enfrentamientos entre encapuchados y UNDMO colapsan el norte de Bogotá

    Resumen: Enfrentamientos entre estudiantes y la UNDMO en la Universidad Pedagógica generan bloqueos y tensión en el norte de Bogotá.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Los enfrentamientos entre estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional y unidades de la fuerza pública mantienen alterada la movilidad y el orden público en Bogotá durante la tarde de este 24 de abril.

    La situación se concentra en la calle 73 con carrera 11, donde se han registrado bloqueos y choques directos.

    De acuerdo con los reportes preliminares, un grupo de manifestantes, algunos de ellos encapuchados, habría cerrado la vía, lo que motivó la intervención de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO).

    En medio de la situación, las autoridades desplegaron vehículos antidisturbios para intentar retomar el control del sector.

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    Los enfrentamientos han generado momentos de tensión entre los participantes y los uniformados, con intercambio de acciones que han dificultado la movilidad en esta importante zona de la ciudad.

    Conductores y peatones han tenido que buscar rutas alternas ante el cierre del corredor vial.

    Hasta el momento, no se ha entregado un balance oficial sobre posibles personas lesionadas o capturas. Sin embargo, la presencia de la fuerza pública continúa en el lugar, mientras se adelantan acciones para dispersar la protesta y restablecer el tránsito.

    Las autoridades hacen seguimiento a la situación, que sigue en desarrollo, y recomiendan a la ciudadanía evitar la zona mientras se normaliza el orden público.

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