Enfrentamientos entre encapuchados y UNDMO colapsan el norte de Bogotá

Resumen: Enfrentamientos entre estudiantes y la UNDMO en la Universidad Pedagógica generan bloqueos y tensión en el norte de Bogotá.
Los enfrentamientos entre estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional y unidades de la fuerza pública mantienen alterada la movilidad y el orden público en Bogotá durante la tarde de este 24 de abril.
La situación se concentra en la calle 73 con carrera 11, donde se han registrado bloqueos y choques directos.
De acuerdo con los reportes preliminares, un grupo de manifestantes, algunos de ellos encapuchados, habría cerrado la vía, lo que motivó la intervención de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO).
En medio de la situación, las autoridades desplegaron vehículos antidisturbios para intentar retomar el control del sector.
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Los enfrentamientos han generado momentos de tensión entre los participantes y los uniformados, con intercambio de acciones que han dificultado la movilidad en esta importante zona de la ciudad.
Conductores y peatones han tenido que buscar rutas alternas ante el cierre del corredor vial.
Hasta el momento, no se ha entregado un balance oficial sobre posibles personas lesionadas o capturas. Sin embargo, la presencia de la fuerza pública continúa en el lugar, mientras se adelantan acciones para dispersar la protesta y restablecer el tránsito.
Las autoridades hacen seguimiento a la situación, que sigue en desarrollo, y recomiendan a la ciudadanía evitar la zona mientras se normaliza el orden público.
Actualización manifestaciones ajenas a la operaciónSigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad
⏰#TMAhora: (03:14 p.m.)
📍Calle 72 con carrera 11
⛔️Al momento mantenemos los desvíos para las rutas que utilizan la carrera 11 hacia el sur, por presencia de manifestantes.
📍Carrera 5 con calle 28
🔄Por novedades ajenas… pic.twitter.com/SjL7Wflemp
— TransMilenio (@TransMilenio) April 24, 2026
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