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Resumen: Enfrentamientos entre estudiantes y la UNDMO en la Universidad Pedagógica generan bloqueos y tensión en el norte de Bogotá.

Enfrentamientos entre encapuchados y UNDMO colapsan el norte de Bogotá

Los enfrentamientos entre estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional y unidades de la fuerza pública mantienen alterada la movilidad y el orden público en Bogotá durante la tarde de este 24 de abril.

La situación se concentra en la calle 73 con carrera 11, donde se han registrado bloqueos y choques directos.

De acuerdo con los reportes preliminares, un grupo de manifestantes, algunos de ellos encapuchados, habría cerrado la vía, lo que motivó la intervención de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO).

En medio de la situación, las autoridades desplegaron vehículos antidisturbios para intentar retomar el control del sector.

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Los enfrentamientos han generado momentos de tensión entre los participantes y los uniformados, con intercambio de acciones que han dificultado la movilidad en esta importante zona de la ciudad.

Conductores y peatones han tenido que buscar rutas alternas ante el cierre del corredor vial.

Hasta el momento, no se ha entregado un balance oficial sobre posibles personas lesionadas o capturas. Sin embargo, la presencia de la fuerza pública continúa en el lugar, mientras se adelantan acciones para dispersar la protesta y restablecer el tránsito.

Las autoridades hacen seguimiento a la situación, que sigue en desarrollo, y recomiendan a la ciudadanía evitar la zona mientras se normaliza el orden público.

Actualización manifestaciones ajenas a la operación Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad ⏰#TMAhora: (03:14 p.m.) 📍Calle 72 con carrera 11 ⛔️Al momento mantenemos los desvíos para las rutas que utilizan la carrera 11 hacia el sur, por presencia de manifestantes. 📍Carrera 5 con calle 28 🔄Por novedades ajenas… pic.twitter.com/SjL7Wflemp — TransMilenio (@TransMilenio) April 24, 2026

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