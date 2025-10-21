Resumen: Tras semanas de silencio, Angie Miller rompió su silencio público para negar cualquier vínculo con el asesinato de los artistas B-King y Regio Clown en México. La modelo aclaró que nunca fue pareja de Bayron Sánchez, que su detención fue únicamente parte de la investigación y que no estuvo implicada en el crimen. Además, pidió respeto para ella y las familias de las víctimas, asegurando que todo lo que se ha dicho sobre ella es falso.

«Solo Dios sabe lo que abunda en mi cerrazón»: Angie Miller rompe el silencio y niega cualquier vínculo con el atroz crimen de B-King y Regio Clown

Después de varias semanas de silencio, la modelo y creadora de contenido venezolana Angie Miller rompió su silencio público para referirse por primera vez al asesinato de los artistas Bayron Sánchez Salazar (B-King) y Jorge Herrera (Regio Clown), ocurrido el pasado 17 de septiembre en México.

Miller, quien estuvo en contacto con las víctimas antes del crimen y fue detenida de manera preventiva durante las primeras etapas de la investigación, afirmó que no tiene ninguna relación con el hecho y pidió que se deje de difundir información falsa en su contra.

“Sí, estuve detenida el día 23 (de septiembre) y me liberaron el 26. Fue una investigación sencilla. Las personas vieron que yo era inocente”, expresó la modelo en un video publicado en su cuenta de Instagram.

“No fui su pareja”

En su mensaje, Angie Miller —cuyo nombre real es Angélica Yetsey Torrini León— aclaró además que no mantenía una relación sentimental con B-King, como se ha especulado en redes sociales. “Quiero aclarar algo: yo no era su mujer ni su pareja. Nos estábamos conociendo. Era una persona maravillosa y me afectó profundamente lo que le sucedió”, aseguró.

La modelo también explicó que conoció a Bayron Sánchez a través de Regio Clown, pues tenían planes de colaborar profesionalmente. “Teníamos muchos proyectos en mente y decidimos enfocarnos en nuestras carreras”, dijo.

Versión sobre su detención y los rumores

Miller reiteró que su breve detención fue parte del proceso de verificación de las autoridades mexicanas, pero que nunca fue imputada ni llevada ante un juez. “En ningún momento estuve presa. Me detuvieron para una investigación y eso fue todo. No hubo juicio ni declaración formal”, señaló.

Asimismo, pidió que cesen las acusaciones que la relacionan con el crimen o con actividades ilegales. “Les pido por favor que me saquen de todas esas cosas malas que están diciendo. Todo eso es falso”, subrayó.

La modelo aseguró que se mantuvo alejada de las redes tras el asesinato por respeto a las familias de las víctimas y para proteger a sus seres queridos del impacto mediático. “Decidí guardar silencio porque esto no es un circo. Fue algo muy doloroso para todos”, manifestó.

Durante su pronunciamiento, Miller lamentó lo sucedido con los dos artistas y sostuvo que fueron víctimas de circunstancias ajenas a ellos. “Bayron y Regio eran personas trabajadoras, estaban luchando por sus sueños. Desafortunadamente, Byron estaba en el momento incorrecto y con las personas incorrectas”, afirmó.

También aprovechó para disculparse con México por comentarios previos en los que expresó su frustración tras el crimen: “En un momento de rabia dije que odiaba México, cosa que es mentira. Este país me ha dado mucho”, aclaró.

Al final de su mensaje, la modelo pidió respeto tanto para ella como para los familiares de las víctimas, insistiendo en que no es una persona violenta ni vinculada al crimen organizado: “Por favor, ya no me nombren más. Byron y Regio merecen descansar en paz”, concluyó.

El doble homicidio de B-King y Regio Clown sigue bajo investigación por parte de las autoridades mexicanas, que intentan esclarecer las circunstancias del ataque ocurrido en septiembre, mientras la modelo venezolana busca dejar atrás las acusaciones y recuperar su tranquilidad.