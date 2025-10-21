Resumen: Luis Alberto Rendón, padre de la cantante Greeicy Rendón, se pronunció a través de su equipo jurídico tras ser vinculado a una investigación por los presuntos delitos de tortura y secuestro simple. En un comunicado, la defensa reiteró su confianza en la justicia, enfatizó que los hechos imputados no constituyen una verdad judicial y manifestó su convicción sobre la inocencia del artista. Además, aseguró que Rendón ha colaborado con las autoridades desde el inicio del proceso y confía en que la valoración de las pruebas permitirá esclarecer los hechos y materializar la justicia.

Papá de Greeicy Rendón rompe el silencio: su defensa insiste en que “los hechos no son una verdad judicial”

El equipo jurídico que representa a Luis Alberto Rendón, conocido como ‘El Cachorro’ y padre de la cantante Greeicy Rendón, emitió un comunicado público en el que ratifica su plena confianza en la inocencia del artista y su compromiso con el proceso judicial que enfrenta actualmente por los presuntos delitos de tortura y secuestro simple.

El pronunciamiento surge luego de que el Juzgado 01 Penal Municipal Mixto de Rionegro, Antioquia, impusiera una medida de aseguramiento domiciliaria contra Rendón, en el marco de una investigación relacionada con un hurto ocurrido en mayo de 2023 en la finca familiar de la cantante.

En el comunicado del equipo Destreza Legal Abogados, la defensa recordó que el proceso se encuentra en etapa de investigación formal y que, por tanto, los hechos imputados aún no representan una verdad judicial.

“Como defensa de Luis Alberto Rendón es nuestro deber recordar que él, al igual que cualquier ciudadano, está cobijado por el amparo fundamental de ser tratado como inocente. Los hechos imputados son, en este momento, parte de una investigación formal y no constituyen una verdad judicial”, señala el documento.

El equipo jurídico expresó además su convicción sobre la inocencia del músico y aseguró que continuará trabajando con firmeza para sostenerla hasta la finalización del trámite judicial.

Esto le podría interesar: ¡Pura química! Andy Rivera sorprendió al público con tierno momento junto a Xime Mua en pleno concierto

“Estamos absolutamente convencidos de la inocencia de nuestro defendido y trabajaremos con firmeza para sostenerla hasta la culminación del trámite judicial”, añade el comunicado.

Respeto por la justicia y colaboración plena

La defensa destacó su respeto por el sistema judicial y su disposición a cooperar con las autoridades. Según el comunicado, desde el inicio de la investigación Rendón ha mantenido una actitud abierta y colaborativa.

“Queremos expresar nuestro profundo respeto por el sistema judicial colombiano y nuestra disposición a colaborar plenamente con las autoridades, misma actitud que hemos sostenido desde la presunta ocurrencia de los hechos”, indicó Destreza Legal.

Asimismo, el equipo manifestó su confianza en que la revisión integral de las pruebas permitirá esclarecer los hechos y alcanzar la materialización de la justicia.

“Creemos plenamente que, una vez se presenten y evalúen todas las evidencias, el proceso culminará con el esclarecimiento total de la verdad y la consecuente materialización de justicia”, subraya la defensa.

El contexto del caso

Luis Alberto Rendón fue vinculado a una investigación tras un millonario hurto ocurrido en mayo de 2023 en la finca de su hija, Greeicy Rendón, ubicada en Rionegro. De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, el músico habría participado en la retención y agresión de dos trabajadores del lugar con el propósito de obtener información sobre los responsables del robo.

El ente acusador sostiene que Rendón habría contratado a cinco hombres para ejecutar los hechos, calificados por la Fiscalía como un acto de “justicia por mano propia”. Actualmente, el artista se encuentra bajo detención domiciliaria, mientras otras cinco personas permanecen privadas de la libertad por su presunta participación.

Durante las audiencias preliminares, uno de los trabajadores relató haber sido golpeado y amenazado, versión que hace parte del material probatorio en análisis. Rendón, por su parte, no aceptó los cargos y su defensa insiste en que el proceso aún se encuentra en etapa de investigación, sin que exista una decisión judicial definitiva.

Greeicy Rendón mantiene silencio

Por el momento, la cantante caleña ha optado por mantener la discreción sobre la situación legal de su padre. Su única manifestación pública ha sido un mensaje en redes sociales en el que resaltó los valores familiares y el amor inculcado por sus padres:

“Los grandes valores que hoy hacen parte de mí vienen de las personas con las que crecí”, escribió recientemente la artista.