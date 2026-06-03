Resumen: Federico Gutiérrez pidió a la Registraduría trasladar nuevamente al primer piso el puesto de votación del centro comercial San Diego tras las dificultades registradas durante la primera vuelta presidencial.

Fico Gutiérrez pide mover el puesto de votación de San Diego tras caos y largas filas en la primera vuelta

Luego de las largas filas y problemas de movilidad que enfrentaron cientos de ciudadanos durante la primera vuelta presidencial, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, solicitó formalmente a la Registraduría Nacional del Estado Civil revisar las condiciones logísticas del puesto de votación ubicado en el centro comercial San Diego y evaluar su reubicación para la segunda vuelta del próximo 21 de junio.

La petición surge tras las dificultades registradas el pasado 31 de mayo, cuando el tradicional puesto electoral fue trasladado del primer piso al nivel 11 del centro comercial.

La medida generó congestiones y extensas filas, especialmente durante las primeras horas de la jornada electoral, debido a la alta afluencia de votantes y la limitada capacidad de acceso a través de los ascensores.

Según la Alcaldía de Medellín, la situación afectó principalmente a adultos mayores, personas con movilidad reducida, mujeres embarazadas y otros votantes que requerían condiciones adecuadas de accesibilidad.

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A través de una comunicación oficial dirigida al registrador nacional, Hernán Penagos Giraldo, y a los registradores especiales de Medellín, el mandatario solicitó estudiar la posibilidad de que el puesto de votación de San Diego vuelva a funcionar en el primer piso, donde tradicionalmente ha operado, o en un espacio alternativo que garantice mejores condiciones de acceso, circulación y atención para los ciudadanos.

Las autoridades señalaron que el propósito es evitar que se repitan las dificultades observadas durante la primera vuelta y asegurar que los votantes puedan ejercer su derecho al sufragio de manera cómoda, segura y sin barreras.

La Alcaldía reiteró su disposición para apoyar todas las acciones necesarias que permitan garantizar el adecuado desarrollo de la segunda vuelta presidencial y una participación electoral sin contratiempos para los ciudadanos.

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