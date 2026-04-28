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    ¡Se volaron y terminaron en una pelea! Soldados protagonizan violenta riña con un menor en Antioquia

    Un hecho que involucra a miembros de la Fuerza Pública genera rechazo en Antioquia. Las autoridades ya iniciaron investigaciones.

    Publicado por: Melissa Noreña

    ¡Se volaron y terminaron en una pelea! Soldados protagonizan violenta riña con un menor en Antioquia
    Foto de archivo.
    ¡Se volaron y terminaron en una pelea! Soldados protagonizan violenta riña con un menor en Antioquia

    Resumen: Investigan a dos soldados en Briceño, Antioquia, por riña con un menor que resultó herido.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Un caso que involucra a soldados de Briceño generó rechazo en Antioquia, luego de que dos uniformados fueran señalados de participar en una riña con un menor de edad tras salir sin autorización de su lugar de acantonamiento.

    De acuerdo con la información oficial, los hechos ocurrieron en zona rural del municipio, donde los militares habrían abandonado su base sin permiso y se dirigieron a un establecimiento comercial. Allí, presuntamente, consumieron bebidas alcohólicas antes de verse involucrados en una confrontación.

    El incidente con los soldados escaló hasta convertirse en un hecho violento, en el que el menor resultó herido. Según reportes preliminares, durante la pelea se habría utilizado un arma de dotación, lo que agravó la situación y encendió las alarmas de las autoridades.

    Lea también: ¡Le cayó todo el peso de la ley! Condenan a alias ‘Satanás’ por triple homicidio en Antioquia 

    Frente a lo ocurrido, el Ejército Nacional emitió un pronunciamiento en el que rechazó de manera categórica cualquier conducta que atente contra la población civil o que vaya en contra de los principios institucionales.

    Asimismo, la institución confirmó que ya se ordenaron las investigaciones disciplinarias correspondientes y que el caso fue puesto en conocimiento de las autoridades competentes para determinar las responsabilidades.

    Las autoridades indicaron que se brindará toda la información necesaria para esclarecer los hechos, mientras avanza el proceso que definirá las sanciones a las que haya lugar.

    El caso ha generado preocupación en la región, donde recientemente se han registrado varios hechos de orden público que mantienen en alerta a las autoridades y a la comunidad.

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