¡Le cayó todo el peso de la ley! Condenan a alias ‘Satanás’ por triple homicidio en Antioquia

El caso de alias ‘Satanás’ llegó a una nueva etapa judicial luego de que un juez emitiera sentencia condenatoria en su contra por un violento hecho ocurrido en el municipio de Abejorral, Antioquia.

La decisión judicial estableció una pena de 42 años de prisión para el hombre, tras ser hallado responsable de un ataque en el que murieron tres personas, entre ellas su expareja sentimental.

De acuerdo con la investigación adelantada por la Fiscalía, alias ‘Satanás’ habría abandonado el lugar donde cumplía una medida de aseguramiento domiciliaria, evadiendo los controles de vigilancia, para posteriormente ubicar a las víctimas en una vereda del municipio.

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El expediente señala que el ataque se produjo en inmediaciones de una finca, donde las tres personas fueron agredidas con armas y en medio de actos de violencia que terminaron con sus vidas. Los cuerpos fueron encontrados en distintos puntos cercanos del lugar.

Por estos hechos, el condenado deberá responder por delitos como feminicidio, homicidio agravado y porte ilegal de armas. A esto se suma una sanción adicional relacionada con la evasión de la medida judicial que tenía vigente.

Las autoridades también recordaron que el hombre contaba con antecedentes por otros delitos graves, lo que fue tenido en cuenta dentro del proceso judicial.

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