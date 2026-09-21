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Resumen: Tres soldados murieron y otros tres militares resultaron heridos tras la activación de un explosivo y un ataque armado en La Macarena, Meta.

Madrugada de terror en el Meta: explosivo dejó tres soldados muertos y tres heridos

Tres soldados profesionales murieron y otros tres integrantes del Ejército resultaron heridos durante dos hechos registrados en zona rural de La Macarena, Meta, este lunes 21 de septiembre.

El primer caso ocurrió en la vereda La Unión, donde una unidad militar se encontraba desplegada. De acuerdo con el reporte preliminar, en ese punto fue activado un artefacto explosivo que habría sido instalado por integrantes del bloque Jorge Suárez Briceño de las disidencias de las Farc, estructura señalada de tener presencia en esta región.

La explosión dejó tres soldados profesionales muertos. Tras el hecho, las unidades militares iniciaron las labores de atención y evacuación de los uniformados afectados.

En otro episodio registrado en la misma zona, un suboficial y dos soldados resultaron heridos luego de un ataque en el que, según la información preliminar, fueron utilizadas ráfagas de fusil y explosivos lanzados desde ramplas artesanales.

Las condiciones de acceso al área y las características del terreno dificultaron las labores de evacuación. Al cierre del reporte permanecía pendiente la evacuación aeromédica de los tres militares heridos, mientras las unidades desplegadas adelantaban las acciones necesarias para garantizar su traslado.

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Las Fuerzas Militares mantienen las operaciones en la zona y avanzan en la recopilación de información para establecer las circunstancias exactas en las que ocurrieron los ataques y determinar las responsabilidades correspondientes.

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