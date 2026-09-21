Medellín registra reducción del embarazo adolescente en 2026

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Resumen: Medellín logra reducción histórica del embarazo adolescente: 857 casos a agosto de 2026 frente a 1.745 en 2024. Con estrategia Medellín Te Quiere Saludable, 3.562 implantes y 6.144 acciones educativas.

Medellín registra una reducción histórica del embarazo adolescente en 2026, con un total de 857 casos reportados hasta agosto en el rango de 10 a 19 años. La cifra evidencia un descenso sostenido frente a los 1.745 casos registrados en 2024 y los 1.486 reportados en 2025.

Los avances responden a la estrategia integral “Medellín Te Quiere Saludable”, liderada por la Secretaría de Salud. Entre enero y agosto de este año, se realizaron 6.144 acciones educativas sobre derechos sexuales y reproductivos, junto a 3.964 asesorías individuales enfocadas en la población juvenil.

Para respaldar la prevención, la alcaldía aplicó 3.562 implantes subdérmicos en 2026. La oferta en salud pública incluye además la realización de citologías, pruebas de VIH y sífilis, asegurando acompañamiento y acceso oportuno a métodos anticonceptivos de larga duración.

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Asimismo, la ciudad creó la Mesa Intersectorial PERA (Prevención del Embarazo Infantil, Adolescente y Subsecuente). Este espacio articulará entidades públicas para proteger derechos, mitigar las violencias de género y fortalecer los proyectos de vida en niños, niñas y adolescentes.

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En el marco de la Semana Andina de Prevención del Embarazo Adolescente, del 21 al 25 de septiembre, se desarrollarán jornadas pedagógicas y comunitarias en la ciudad. La iniciativa se alinea con el lema nacional “Derechos para decidir, oportunidades para transformar”, promovido por el Ministerio de Salud.

La Secretaría de Educación implementará guías sobre autonomía y sexualidad integral en primaria y secundaria para consolidar a las escuelas como entornos protectores. En paralelo, la Secretaría de la Juventud liderará espacios de diálogo y formación orientados al bienestar y cuidado de la juventud.

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