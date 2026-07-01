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Resumen: Más de 170 soldados de la Cuarta Brigada culminaron una formación en masculinidades corresponsables y prevención de violencias como parte de una estrategia de la Alcaldía de Medellín.

Más de 170 soldados en Medellín fueron formados para prevenir violencias y promover el cuidado

La estrategia de masculinidades corresponsables continúa ampliando su alcance en Medellín. En esta ocasión, más de 170 soldados de la Cuarta Brigada del Ejército finalizaron un proceso de formación enfocado en la prevención de las violencias, el fortalecimiento del cuidado y la construcción de relaciones basadas en el respeto.

El programa se desarrolló entre marzo y junio mediante encuentros mensuales en los que los participantes analizaron los roles tradicionales asociados a la masculinidad, intercambiaron experiencias y adquirieron herramientas para fomentar la corresponsabilidad en sus hogares, lugares de trabajo y comunidades.

Según la Secretaría de las Mujeres, esta iniciativa busca involucrar a los hombres en la transformación cultural de la ciudad, promoviendo una participación más activa en las labores de cuidado y en la prevención de diferentes formas de violencia.

La formación hace parte de la estrategia ‘Hombres que cuidan, hombres como vos’, integrada al Sistema Distrital de Cuidado.

El proyecto es liderado por la Alcaldía de Medellín, ejecutado por la Fundación Mi Sangre y cuenta con el respaldo del Fondo Internacional para las Metrópolis: Sistemas Locales de Cuidado, que reconoció esta experiencia como una de las más destacadas de América Latina en este campo.

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Durante el proceso, los soldados participaron en espacios de reflexión sobre convivencia, equidad y respeto.

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Uno de los asistentes destacó que la capacitación le permitió comprender la importancia de asumir responsabilidades compartidas en el hogar y valorar el cuidado como un compromiso también de los hombres.

De acuerdo con el balance entregado por la alcaldía, la estrategia ya ha sensibilizado a más de 5.187 hombres en Medellín.

Además, ha desarrollado 24 acciones territoriales, articulado el trabajo con más de 40 organizaciones y fortalecido una Mesa Distrital de Masculinidades con la participación de 12 entidades.

El programa también ha llegado a instituciones como el Sena, la Policía Metropolitana, el Cuerpo Oficial de Bomberos y diferentes escenarios comunitarios.

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