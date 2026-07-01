Resumen: Una mujer fue capturada en Bello tras ser condenada por estafar a 28 personas con una supuesta empresa de viajes. El fraude superó los $300 millones.

Cayó en Bello mujer que habría estafado a 28 personas con una falsa agencia de viajes

Una mujer fue capturada por estafa y puesta a disposición de las autoridades en el municipio de Bello, luego de ser ubicada por la Policía Nacional en el barrio París para hacer efectiva una condena en su contra por el delito de estafa agravada en modalidad masiva.

La detenida, de 38 años, era requerida por la justicia tras una investigación que la vincula con 28 casos de fraude ocurridos desde 2017.

Según las autoridades, las víctimas, en su mayoría habitantes de Bello, habrían sufrido pérdidas que superan los $300 millones de pesos.

De acuerdo con la investigación, la mujer utilizaba una empresa de viajes como fachada para ofrecer paquetes turísticos y tiquetes aéreos. Una vez recibía el dinero de los clientes, entregaba supuestos comprobantes de reservas y vuelos con el fin de generar confianza. Sin embargo, los servicios nunca eran pagados y los recursos terminaban, presuntamente, en su poder.

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La Policía informó que la procesada acumula 33 anotaciones judiciales relacionadas con delitos como estafa, falsedad en documento, abuso y calumnia, lo que, según las autoridades, evidencia un comportamiento delictivo recurrente.

Tras su captura, la mujer fue dejada a disposición de la Fiscalía General de la Nación para el cumplimiento de la sentencia impuesta por un juez de la República.

La Alcaldía de Bello invitó a la comunidad a verificar la legalidad de las empresas antes de realizar pagos por servicios turísticos y a denunciar cualquier hecho sospechoso.

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