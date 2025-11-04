‘Con servicio de ida y vuelta’: soldados ‘liberados’ vuelven a ser secuestrados en el Meta

Resumen: Dos soldados del Ejército fueron liberados y volvieron a ser secuestrados horas después en zona rural entre Meta y Caquetá. La comunidad exige trasladar la mesa de diálogo hasta el punto donde están retenidos.

Secuestro exprés parece ser la modalidad del día entre Meta y Caquetá. Apenas unas horas después de haber sido liberados este martes 4 de noviembre, los dos soldados del Ejército Nacional que habían estado secuestrados volvieron a ser retenidos. El operativo de entrega fallida ocurrió en San Juan de Lozada, zona limítrofe entre ambos departamentos.

Una comisión de la MAPP/OEA (Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de los Estados Americanos) se desplazó al lugar para recoger a los uniformados, que habían sido entregados inicialmente a un sacerdote.

Sin embargo, el regreso a la tranquilidad duró poco: antes de que pudieran ser custodiados nuevamente por el Ejército, los militares fueron retenidos nuevamente. Al parecer, los movieron 22 kilómetros hacia otro punto todavía por definir.

Esta mañana el Ejército había confirmado su liberación luego de varias horas de incertidumbre. El secuestro ocurrió en la vereda Getsemaní, en La Macarena (Meta), tras un operativo de reconocimiento y apoyo al CTI de la Fiscalía.

Noticia en desarrollo…

