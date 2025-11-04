Resumen: Capturan a ‘Llave maestra’, ladrón de carros en Bogotá que robaba con brazalete electrónico del Inpec. Ya había sido condenado por hurto calificado.

¡Cayó ‘llave maestra’! El ladrón de carros que robaba con brazalete del Inpec puesto

La policía de Bogotá asestó un duro golpe al hurto de automotores en el sur de la ciudad con la captura de un hombre conocido como alias ‘llave maestra’, señalado de desvalijar vehículos bajo la modalidad de halado.

El operativo se llevó a cabo en la localidad de Antonio Nariño, donde funcionarios policiales lograron interceptarlo tras el robo de una camioneta en inmediaciones de un centro comercial.

Lo llamativo del caso es que el capturado se encontraba en detención domiciliaria, con un brazalete electrónico del Inpec y bajo investigación por hurto calificado. Aún así, habría continuado con su actividad delictiva, utilizando controles y herramientas con las que desactivaba los sistemas de seguridad de los automotores.

Las autoridades confirmaron que el sujeto fue sorprendido en flagrancia y que intentó sobornar a los uniformados para evitar su captura, además de ocultar el brazalete con el que era monitoreado.

El individuo fue puesto a disposición de la Fiscalía junto con el automotor hurtado y los implementos incautados, con los que se presume habría cometido varios robos más.

La Policía Metropolitana de Bogotá destacó que este golpe contra el hurto de vehículos se suma a una reducción del 45% de este delito en la localidad, gracias al refuerzo de los operativos.

