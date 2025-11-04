¡Los liberaron! Soldados secuestrados en zona roja del Meta son puestos en libertad

Resumen: Ejército reporta la liberación de dos soldados secuestrados en La Macarena, Meta. Fueron entregados a un sacerdote y están en buenas condiciones.

En una operación que devolvió la calma al Ejército Nacional, dos soldados que habían sido secuestrados en la vereda Getsemaní, jurisdicción de La Macarena, Meta, fueron liberados este martes 4 de noviembre en zona rural del municipio.

Los dos miembros de la fuerza pública habían sido retenidos por un grupo armado ilegal que opera en la región. Tras varios días sin rastro de su paradero, finalmente fueron abandonados por sus captores en una zona boscosa. Allí, un sacerdote local actuó como mediador y recibió a los militares en aparente buen estado de salud, antes de ser trasladados por equipos oficiales a un sitio seguro.

El Ejército destacó que, tras la liberación, se activó un protocolo de seguridad y atención humanitaria, mientras se despliegan operativos de control en el área para prevenir nuevos hechos violentos.

La zona, históricamente golpeada por grupos ilegales, sigue bajo estricta vigilancia de la Fuerza Pública para evitar que estos actos se repitan.

De acuerdo con las autoridades, los soldados serán sometidos a exámenes médicos y psicológicos tras su secuestro, para luego reencontrarse con sus familias.

