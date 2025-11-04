Colombia subcampeona del Sudamericano U20 de Atletismo en Lima

El atletismo colombiano juvenil ratificó su crecimiento al conseguir el subcampeonato del Campeonato Sudamericano Sub-20, celebrado en Lima, Perú.

La delegación nacional sumó un total de 262 puntos, quedando solo por detrás de Brasil (398) y superando a Ecuador (248).

La cosecha colombiana fue destacada, con un balance de 10 medallas de oro, 8 de plata y 5 de bronce.

Una de las figuras indiscutibles fue María Camila Maturana, quien fue reconocida con la mejor marca técnica del campeonato tras imponer un tiempo de 11.23 segundos en los 100 metros planos.

La atleta antioqueña firmó un torneo perfecto al ganar también los 200 metros planos (23.39) y formar parte del equipo de relevo 4×100 femenino, que se colgó el oro con 45.79 segundos.

En la rama masculina, Deiner Guaitoto tuvo un desempeño sobresaliente, proclamándose campeón de los 200 metros planos (21.06) y del relevo 4×100 (40.50).

Además, logró la medalla de plata en los 100 metros, en una de las finales más ajustadas, donde fue superado por el brasileño Michael Ruiz por solo dos milésimas de segundo (10.203 vs. 10.205).

Otro momento estelar fue el de la marchista Ruby Dayanna Segura, quien conquistó el oro en los 5.000 metros marcha con un tiempo de 22:23.84, estableciendo un nuevo récord nacional, superando la marca vigente desde 2007.

En esta misma prueba, Danna Valentina Rivera finalizó cuarta (23:48.86), logrando la marca mínima exigida (24:00) para clasificar al Mundial Sub-20 que se disputará en Oregón, Estados Unidos, en 2026.

Los 262 puntos logrados confirman la consistencia de los resultados de la delegación y ratifican el crecimiento del atletismo juvenil en el país, un fruto del trabajo conjunto de entrenadores, federaciones y programas de desarrollo.

