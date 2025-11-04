Minuto30
  • Noticias Medellín
  • Bogotá
  • Antioquia
  • Cali
  • Colombia
  • Últimas Noticias
  • Minuto30 Play
    • MINUTO30
    Minuto30
  • Selección Colombia
  • Liga Betplay
  • Atlético Nacional
  • DIM
  • Minuto30
  • Webgol
  • Colombia subcampeona del Sudamericano U20 de Atletismo en Lima

    • Colombia subcampeona del Sudamericano U20 de Atletismo en Lima

    Colombia subcampeona del Sudamericano U20 de Atletismo en Lima
    Colombia subcampeona Sudamericano U20 Atletismo, destacando oro de Maturana y Guaitoto, y récord nacional en marcha, ratificando crecimiento juvenil. Foto: Sebastián Lasquera / Atletismo Sudamericano
    Compartir:
    • Colombia subcampeona del Sudamericano U20 de Atletismo en Lima

    Resumen: El atletismo juvenil colombiano demostró su crecimiento al conseguir el subcampeonato del Campeonato Sudamericano Sub-20 en Lima, Perú, sumando 262 puntos, solo detrás de Brasil, y cosechando un total de 10 medallas de oro, 8 de plata y 5 de bronce. La figura más destacada fue María Camila Maturana, galardonada con la mejor marca técnica tras ganar los 100 y 200 metros planos y el relevo 4x100. En la rama masculina, Deiner Guaitoto logró doble oro en 200 metros y relevo 4x100, además de una plata en 100 metros por apenas dos milésimas. Adicionalmente, Ruby Dayanna Segura se llevó el oro y un nuevo récord nacional en los 5.000 metros marcha, y Danna Valentina Rivera clasificó al Mundial Sub-20 de 2026.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    El atletismo colombiano juvenil ratificó su crecimiento al conseguir el subcampeonato del Campeonato Sudamericano Sub-20, celebrado en Lima, Perú.

    La delegación nacional sumó un total de 262 puntos, quedando solo por detrás de Brasil (398) y superando a Ecuador (248).

    La cosecha colombiana fue destacada, con un balance de 10 medallas de oro, 8 de plata y 5 de bronce.

    Una de las figuras indiscutibles fue María Camila Maturana, quien fue reconocida con la mejor marca técnica del campeonato tras imponer un tiempo de 11.23 segundos en los 100 metros planos.

    La atleta antioqueña firmó un torneo perfecto al ganar también los 200 metros planos (23.39) y formar parte del equipo de relevo 4×100 femenino, que se colgó el oro con 45.79 segundos.

    En la rama masculina, Deiner Guaitoto tuvo un desempeño sobresaliente, proclamándose campeón de los 200 metros planos (21.06) y del relevo 4×100 (40.50).

    Colombia subcampeona del Sudamericano U20 de Atletismo en Lima

    Además, logró la medalla de plata en los 100 metros, en una de las finales más ajustadas, donde fue superado por el brasileño Michael Ruiz por solo dos milésimas de segundo (10.203 vs. 10.205).

    Otro momento estelar fue el de la marchista Ruby Dayanna Segura, quien conquistó el oro en los 5.000 metros marcha con un tiempo de 22:23.84, estableciendo un nuevo récord nacional, superando la marca vigente desde 2007.

    En esta misma prueba, Danna Valentina Rivera finalizó cuarta (23:48.86), logrando la marca mínima exigida (24:00) para clasificar al Mundial Sub-20 que se disputará en Oregón, Estados Unidos, en 2026.

    Los 262 puntos logrados confirman la consistencia de los resultados de la delegación y ratifican el crecimiento del atletismo juvenil en el país, un fruto del trabajo conjunto de entrenadores, federaciones y programas de desarrollo.

    Más noticias del DIM

    Noticias relacionadas

    ¡Toca llevar velas! A oscuras terminó el partido del DIM contra Envigado en el Polideportivo Sur

    ¡Sara, la mejor! Campeona de la Italika Womens Internacional Cup de motociclismo

    Futsal colombiano listo para la Conmebol Liga Evolución – Zona Norte 2025

    Patrocinadores del Deportivo Pereira asumen pago directo de salarios para superar crisis

    Compartir:
    • Author Signature
    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

    Anuncio




    Lo más reciente

    ¡Huele a final paisa! El DIM venció a Envigado 1-0

    ¡Huele a final paisa! El DIM venció a Envigado 1-0

    ¡Por la final paisa! Titulares del DIM para enfrentar a Envigado en la semifinal de la Copa

    ¡Por la final paisa! Titulares del DIM para enfrentar a Envigado en la semifinal de la Copa

    ¡Con gol olímpico de Rengifo! Atlético Nacional aplasta a América en el Atanasio

    ¡Con gol olímpico de Rengifo! Atlético Nacional aplasta a América en el Atanasio

    ¡Por un golpe contundente! Titulares de Atlético Nacional para recibir al América en la semifinal de la Copa BetPlay

    ¡Por un golpe contundente! Titulares de Atlético Nacional para recibir al América en la semifinal de la Copa BetPlay

    Bajas clave en Nacional: Una roja directa y dos lesiones hacen replantear la semifinal verde

    Bajas clave en Nacional: Una roja directa y dos lesiones hacen replantear la semifinal verde


    [grupos] [fixture items="7"]