¡Ataque con drones! Seis soldados quedaron heridos en zona rural de Caldono, Cauca

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Resumen: Seis soldados heridos en Caldono dejó un ataque con artefactos explosivos lanzados desde drones. Los uniformados fueron evacuados hacia Cali.

Seis soldados heridos en Caldono dejó un ataque registrado durante la noche del pasado viernes 11 de septiembre en zona rural de este municipio del Cauca. La acción fue atribuida preliminarmente a integrantes del frente Dagoberto Ramos, de las disidencias de las Farc.

De acuerdo con información preliminar entregada por militares, los hechos ocurrieron en inmediaciones de la vereda El Socorro, aproximadamente a una hora del casco urbano de Caldono.

Los soldados habrían sido atacadas con artefactos explosivos improvisados (AEI) lanzados desde drones.

Como consecuencia del ataque resultaron afectados seis integrantes del Ejército: el cabo segundo Cristian Camilo Hoyos Paipa y los soldados profesionales Andrés Felipe Caicedo Angulo, Juan Camilo Gutiérrez Buelvas, Édgar Daniel Báez Rodríguez, José Miguel Izquierdo Castro y Germán David Jaraba Cárdenas.

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Tras la emergencia, las unidades militares activaron un operativo para evacuar a los soldados heridos en Caldono y garantizar su traslado a un centro asistencial.

Los uniformados fueron extraídos de la zona mediante helicópteros y llevados a Cali, donde serían atendidos en la Clínica Valle del Lili.

La zona donde se presentó el ataque registra presencia de estructuras armadas ilegales. De manera preliminar, las autoridades señalan al frente Dagoberto Ramos como posible responsable de la acción, aunque las circunstancias y responsables deberán ser establecidas mediante las investigaciones correspondientes.

El uso de drones con cargas explosivas se ha convertido en una de las modalidades empleadas por grupos armados ilegales para atacar posiciones de la Fuerza Pública en diferentes sectores del Cauca.

Por ahora, se espera que el Ejército Nacional entregue un reporte oficial sobre el ataque y el estado de salud de los seis uniformados. Mientras tanto, las autoridades adelantan las verificaciones para determinar cómo ocurrió la acción y establecer responsabilidades.

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