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    Ejército confirma la muerte de un soldado, en extrañas circunstancias, en la PM de Barranquilla

    Tras conocerse el fatal desenlace, la institución militar emitió un comunicado informando que se dio inicio a los procedimientos internos

    Publicado por: SoloDuque

    ¡Tragedia en el cantón militar! Una 'pelea' entre soldados terminó con dos muertos en Casanare
    Foto de archivo.
    Ejército confirma la muerte de un soldado, en extrañas circunstancias, en la PM de Barranquilla

    Resumen: El cuerpo del uniformado, identificado como Frank Luis Rudas García, fue encontrado al mediodía de este viernes con una herida por arma de fuego. Las autoridades judiciales asumieron la investigación del caso para esclarecer los hechos.

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    Minuto30.com .- El Comando de la Segunda Brigada del Ejército Nacional confirmó la trágica muerte del soldado Frank Luis Rudas García, quien se encontraba prestando su servicio en el Batallón de Policía Militar Número 2 de la ciudad de Barranquilla.

    El hallazgo se produjo hacia el mediodía del viernes 11 de septiembre al interior de una casa fiscal perteneciente a la guarnición militar. Estas viviendas, que el Ejército destina para el alojamiento de sus tropas, se encuentran ubicadas a las afueras de las instalaciones principales, en el sector de la carrera 51 entre calles 84 y 85, en el norte de la capital del Atlántico.

    De acuerdo con los reportes preliminares, el cuerpo del uniformado presentaba un impacto de bala.

    Activación de protocolos y hermetismo oficial

    Tras conocerse el fatal desenlace, la institución militar emitió un comunicado informando que se dio inicio a los procedimientos internos correspondientes. «De manera inmediata se activaron los protocolos correspondientes y se dio aviso a las autoridades judiciales para llevar a cabo la inspección del lugar y los actos urgentes», señaló la Segunda Brigada.

    Hasta el momento, el Ejército se ha abstenido de emitir hipótesis preliminares (como un posible suicidio, accidente o ataque de terceros) argumentando que se encuentran a la espera de que los organismos judiciales establezcan formalmente las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se produjo el deceso. Asimismo, el Comando reiteró su disposición para colaborar de manera transparente y oportuna con los investigadores.

    Acompañamiento a los familiares

    Finalmente, la Segunda Brigada lamentó el deceso y extendió sus condolencias a los familiares, allegados y compañeros de unidad del joven militar. La institución confirmó que dispuso de manera inmediata un equipo multidisciplinario para brindar acompañamiento institucional y apoyo psicosocial, tanto al núcleo familiar del soldado como a los uniformados afectados dentro del batallón.

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    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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