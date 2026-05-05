¡Estudian mientras sirven! Soldados avanzan en su educación en Medellín

Resumen: 150 soldados en Medellín avanzan en su educación gracias a programa del Distrito y el Ejército.

Un nuevo grupo de jóvenes avanza en su educación soldados en Medellín gracias a una estrategia que busca garantizar el acceso a la formación académica mientras cumplen con su servicio militar.

La iniciativa es liderada por la Alcaldía de Medellín, a través de la Secretaría de Educación de Medellín, en articulación con la Cuarta Brigada del Ejército Nacional. El programa hace parte de la estrategia de Educación para Jóvenes y Adultos, diseñada para facilitar que personas en extraedad culminen su formación básica y media.

Durante 2026, cerca de 150 uniformados participan en este proceso de educación soldados, que se desarrolla bajo un modelo flexible con jornadas adaptadas a sus responsabilidades dentro del servicio. Las clases se dictan directamente en las instalaciones militares, lo que permite continuidad en su proceso formativo sin afectar sus labores.

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La alcaldía de Medellín destacó que este programa ya había beneficiado a otro grupo similar en 2025, consolidándose como una apuesta para fortalecer los proyectos de vida de quienes hacen parte de la institución.

Desde la Secretaría de Educación señalaron que la iniciativa cuenta con el apoyo de una entidad aliada especializada en procesos pedagógicos, encargada de orientar la formación académica en sitio.

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El objetivo es que los participantes no solo culminen sus estudios, sino que también amplíen sus oportunidades de acceso a la educación superior.

Las autoridades resaltaron que este tipo de estrategias buscan reducir brechas educativas y brindar herramientas a los jóvenes para su desarrollo personal y profesional, incluso en contextos como el servicio militar.

Con esta apuesta, Medellín continúa promoviendo alternativas de formación incluyentes, que permiten avanzar en la construcción de trayectorias educativas más amplias para distintos sectores de la población.

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