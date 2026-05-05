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Resumen: Un trámite clave para comerciantes en Medellín ahora podrá hacerse sin filas ni visitas presenciales. Así funcionará esta nueva modalidad del trámite del certificado de bomberos.

¡Sin filas! Certificado de bomberos ahora se tramita en línea en Medellín

El trámite del certificado de bomberos en Medellín ahora podrá realizarse de manera virtual para ciertos establecimientos, con el objetivo de agilizar procesos y reducir la necesidad de visitas presenciales.

La medida fue implementada por el Cuerpo Oficial de Bomberos Medellín, que habilitó un módulo de autogestión dentro de la plataforma SIGESH.

A través de este sistema, los solicitantes pueden cargar un registro fotográfico del establecimiento para que las autoridades validen el cumplimiento de las condiciones de seguridad sin necesidad de inspección física.

Este nuevo mecanismo aplica para negocios considerados de bajo riesgo y con áreas iguales o inferiores a 100 metros cuadrados, como tiendas, peluquerías, consultorios, salsamentarias y misceláneas, entre otros.

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Con esto, se busca facilitar la obtención del certificado de bomberos para pequeños comerciantes de la ciudad.

De acuerdo con cifras oficiales, en los últimos dos años se han realizado más de 6.600 inspecciones de seguridad humana en establecimientos, siendo 2025 el periodo con mayor número de revisiones.

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Con la implementación de esta modalidad virtual, las autoridades esperan optimizar tiempos y recursos, tanto para los usuarios como para los organismos de control.

El documento hace parte de los requisitos establecidos en la Ley 1801 de 2016, y permite verificar que los establecimientos cumplan con normas básicas de seguridad humana y sistemas de prevención contra incendios.

Las autoridades indicaron que quienes deseen acceder al trámite deben ingresar a la plataforma oficial, seguir el instructivo y adjuntar la información solicitada para completar el proceso del certificado de bomberos.

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