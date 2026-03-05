Resumen: Cinco menores escaparon de un hogar del ICBF en Bogotá. Padres denuncian retraso en el aviso y piden respuestas de las autoridades sobre su paradero.

Misterio por fuga de cinco menores de un hogar del ICBF: padres denuncian que pasaron horas antes de avisar

La fuga de menores de un hogar del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) mantiene en alerta a varias familias en Bogotá, luego de que cinco adolescentes abandonaran una institución donde se encontraban bajo protección del Estado.

Según relató Carol Gómez, madre de una de las jóvenes, la situación se conoció cerca de las 10:35 de la noche del pasado miércoles 4 de marzo, cuando recibió una llamada desde el hogar del ICBF informándole que su hija, Sara Nataly, de 16 años, había salido del lugar junto con otras cuatro menores.

La mujer aseguró que, tras recibir el aviso, se desplazó de inmediato hasta la fundación junto con el padre de la adolescente para conocer lo ocurrido. Sin embargo, al llegar al sitio, les informaron que las menores llevaban más de dos horas fuera de la institución cuando se realizó la llamada a los familiares.

La situación generó preocupación entre los padres, quienes posteriormente acudieron a la estación de Policía de Kennedy para preguntar si existía algún reporte sobre las adolescentes.

De acuerdo con el testimonio de la madre, en ese momento las autoridades indicaron que no tenían información sobre menores reportadas como desaparecidas o fugadas del centro.

La familia asegura que han pasado más de 15 horas desde que las jóvenes abandonaron el hogar, sin que hasta el momento tengan claridad sobre su ubicación. La madre expresó que el paso del tiempo aumenta la angustia y la incertidumbre sobre lo que pudo haber ocurrido.

Otro aspecto que llamó la atención de los padres es que, según la información recibida, las adolescentes habrían salido vestidas con pijama y sin abrigo, aparentemente sin forzar puertas ni generar daños en la infraestructura del lugar.

Mientras avanzan las diligencias, los familiares continúan interponiendo las denuncias correspondientes ante las autoridades para que se active la búsqueda de las cinco adolescentes y se logre establecer su paradero lo más pronto posible.

