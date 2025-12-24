Soldado murió tras un disparo presuntamente accidental dentro de una base militar en Antioquia

Resumen: Un soldado murió tras recibir un disparo accidental durante labores de servicio en una base militar de Argelia, Antioquia.

Una tragedia enluta a las Fuerzas Militares tras confirmarse la muerte de un soldado profesional en una base del Ejército ubicada en el municipio de Argelia, Antioquia. El uniformado perdió la vida luego de recibir un disparo presuntamente accidental durante el desarrollo de una actividad propia del servicio.

De acuerdo con la información de las autoridades, los hechos se registraron mientras una unidad del Grupo Mediano de Caballería realizaba labores internas de aseo y mantenimiento de armamento dentro de las instalaciones militares.

En medio de este procedimiento, uno de los soldados accionó su arma de dotación de manera involuntaria, impactando a uno de sus compañeros.

El soldado herido fue auxiliado de inmediato y trasladado inicialmente al hospital local San Julián, en Argelia. Debido a la gravedad de las lesiones, el uniformado fue remitido posteriormente a un centro asistencial de mayor complejidad en Medellín, donde finalmente falleció pese a los esfuerzos del personal médico.

La víctima fue identificada como Yarlin Arcángel Yarce Lopera, quien se encontraba en servicio activo al momento del incidente. Desde el Ejército Nacional lamentaron profundamente lo ocurrido y aseguraron que el caso ya es materia de investigación.

Según indicó la institución castrense, se activaron de manera inmediata los procesos disciplinarios y penales correspondientes, con el fin de esclarecer las circunstancias exactas en las que se produjo el disparo accidental, así como determinar posibles responsabilidades.

Las investigaciones continúan para establecer con precisión los hechos que rodearon el incidente ocurrido dentro de la base militar.

