La SuperLiga del 2026 ya tiene fecha y hora: Junior contra Santa Fe van por el primer título del año

La Superliga BetPlay 2026 ya es una realidad y definirá al primer gran campeón del fútbol colombiano en un duelo de titanes.

Independiente Santa Fe, que alcanzó su décima estrella tras coronarse en la Liga I-2025, se medirá ante el Junior de Barranquilla, flamante ganador de la Liga II-2025 y dueño de 11 títulos de liga.

Esta serie no solo pone en juego un trofeo, sino el orgullo de dos de las instituciones más ganadoras del país en un arranque de año que promete emociones fuertes.

El calendario oficial estipula que la batalla comenzará el jueves 15 de enero en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, donde el conjunto “tiburón” buscará sacar ventaja frente a su gente.

La definición del certamen se trasladará a la capital el miércoles 21 de enero, fecha en la que el Estadio El Campín de Bogotá vestirá sus mejores galas para el partido de vuelta, decidiendo finalmente quién se queda con la gloria absoluta.

Más allá del título, las estadísticas históricas añaden un condimento especial a esta final. Santa Fe, que actualmente lidera el palmarés de la Superliga con 4 trofeos junto a Atlético Nacional, tiene la oportunidad única de quedar como el máximo ganador en solitario del torneo.

Por otro lado, el Junior buscará su tercera conquista en esta competición, intentando recortar distancias y ratificar por qué fue el mejor del segundo semestre del año anterior.

