Resumen: El Ejército confirmó que el soldado Kutdu Torres Leandro fue hallado muerto en Yondó tras caer al río Cimitarra durante un hostigamiento del Clan del Golfo. Era oriundo del Amazonas.

Tragedia en Yondó: hallan sin vida al soldado desaparecido tras ataque del Clan del Golfo

Con un desenlace trágico culminó la búsqueda del soldado profesional Kutdu Torres Leandro, quien había desaparecido hace más de dos días en el municipio de Yondó, Antioquia.

La Segunda División del Ejército Nacional confirmó que el cuerpo del militar fue hallado sin vida en la vereda Puerto Matilde, luego de haber caído al río Cimitarra durante un hostigamiento armado perpetrado por el Clan del Golfo en el sector conocido como Bocas de San Francisco.

Desde la Quinta Brigada lamentaron profundamente el fallecimiento del uniformado, quien era oriundo del Amazonas y contaba con ocho años de servicio en la institución militar.

“Su entrega, valor y sacrificio en cumplimiento del deber no serán olvidados. El Ejército Nacional continuará honrando su memoria y acompañando a sus familiares en este difícil momento. Expresamos nuestras más sentidas condolencias”, señaló la Brigada en un comunicado oficial.

La situación ha encendido las alarmas nuevamente en la región del Magdalena Medio, donde se mantiene un complejo panorama de orden público por las confrontaciones entre estructuras criminales como el Clan del Golfo y la guerrilla del ELN.

#ComunicaciónOficial || El Comando de la #QuintaBrigada del @COL_EJERCITO lamenta informar que, tras intensas labores de búsqueda con apoyo de la @ArmadaColombia, organismos de socorro y la comunidad, fue hallado sin vida el soldado profesional Kutdu Torres Leandro, en la vereda… pic.twitter.com/bfDUvq9WrA — Segunda División del Ejército Nacional (@Ejercito_Div2) October 9, 2025

