    Colombia Sub-20 intensifica entrenamientos en Talca para cuartos de final del Mundial FIFA contra la exigente Selección de España. Foto: FCF
    La Selección Colombia Masculina Sub-20 intensifica su preparación en la ciudad de Talca, enfocada en ultimar detalles de cara a su crucial compromiso de cuartos de final en la Copa Mundial de la FIFA Sub-20.

    El equipo nacional se medirá a España este sábado, 11 de octubre, a partir de las 3 de la tarde.

    La jornada de entrenamiento se dividió en dos bloques. Los jóvenes talentos realizaron una sesión en el gimnasio, centrada en el desarrollo de la fuerza, movilidad y prevención de lesiones.

    Esto con el objetivo de asegurar que el nivel físico se mantenga óptimo para la recta final del torneo.

    Luego el cuerpo técnico dirigió una práctica en campo en el Predio PF. Tras los ejercicios de activación, la sesión se concentró en la posesión y la definición.

    Colombia Sub-20 afina detalles en Talca para el choque de cuartos contra España

    Posteriormente, se llevó a cabo un bloque táctico intensivo, diseñado para fortalecer los movimientos colectivos y consolidar tanto la estructura defensiva como la ofensiva del equipo.

    El entrenamiento concluyó con un trabajo en espacio reducido, buscando afinar la toma de decisiones bajo presión y potenciar la precisión en el juego corto.

    Con estos preparativos, la Sub-20 colombiana buscará llegar en su mejor forma para enfrentar a uno de los rivales más exigentes del campeonato y sellar su paso a las semifinales.

    El partido con el que buscarán clasificar a la Semifinal del Mundial, será contra España este sábado, 11 de octubre desde las 3:00 p.m.

    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

