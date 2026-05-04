Resumen: Un soldado muerto y otro herido dejaron los combates entre el Ejército y el frente 36 de las disidencias de las Farc en Briceño, Antioquia.

¡Noche de terror en Briceño! Brutales combates contra las disidencias dejan un soldado muerto y otro herido

El pasado 4 de mayo se presentaron intensos enfrentamientos en el municipio de Briceño, Antioquia, entre el Ejército Nacional y miembros del frente 36 de las disidencias de las Farc.

El combate se presentó en la vereda Palmichal, en donde los soldados del Batallón de Acción Directa y Reconocimiento N.° 7, quienes adelantaban labores de control territorial en esta convulsa zona, fueron hostigados por los insurgentes, lo que desencadenó una batalla campal en medio de la oscuridad y la espesa vegetación.

Durante el intercambio de disparos, el soldado profesional Donar Herlinton Perenguez Revelo fue impactado por proyectiles enemigos.

A pesar de que los enfermeros de combate le brindaron los primeros auxilios de manera inmediata bajo el fuego, la gravedad de sus heridas provocó su fallecimiento en el lugar de los hechos.

En el mismo evento, otro uniformado resultó herido; sin embargo, las malas condiciones climáticas en la serranía han dificultado su evacuación aérea, por lo que permanece bajo custodia médica de sus compañeros a la espera de un helicóptero que lo traslade a un centro asistencial de mayor nivel.

Le puede interesar: Águilas Doradas denuncia robo en su sede: “Podrán robarnos herramientas, pero no nos van a quebrar”

El Ejército Nacional lamentó profundamente la pérdida del soldado Perenguez y envió un mensaje de solidaridad a su familia, activando de inmediato un equipo interdisciplinario para acompañar a sus seres queridos en este difícil momento.

Mientras tanto, el ambiente en la vereda Palmichal sigue siendo de alta tensión, ya que las operaciones militares se han intensificado en las últimas horas. El objetivo de la Fuerza Pública es dar con el paradero de los cabecillas del frente 36 responsables de este ataque y neutralizar el accionar de estos grupos armados que tienen bajo zozobra a la población campesina del norte del departamento, quienes nuevamente quedan en medio del fuego cruzado.

Más noticias de Antioquia